Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité à l'aéroport de Tofino-Long Beach







TOFINO, BC, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui un investissement de 164 800 $ pour l'achat d'un épandeur de produis secs et liquides à l'aéroport de Tofino-Long Beach. L'épandeur est utilisé pour déglacer et améliorer le coefficient de friction sur les pistes afin que les avions puissent atterrir en toute sécurité dans les conditions hivernales. Ce financement s'ajoute à l'investissement de 5 429 640 $ annoncé plus tôt cette année pour la réfection des voies de circulation et de l'aire de trafic à l'aéroport.

Une aire de trafic, des voies de circulation et des pistes bien entretenues et libres de glace et de neige sont essentielles pour garantir la sécurité des aéronefs, des passagers et des équipages et pour aider à protéger les actifs de sécurité coûteux des aéroports, comme l'équipement de déneigement et les véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, pendant les activités aéroportuaires

Le financement provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada.

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les aéroports locaux du Canada. Ceux-ci appuient les emplois et le tourisme, favorisent les investissements et facilitent le commerce. Nos investissements aideront les aéroports à accroître la sécurité et l'accessibilité pour les résidents et les voyageurs, tout en favorisant la croissance soutenue des économies locale et régionale. »

