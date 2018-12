Les pratiques de gestion bénéfiques vérifiées scientifiquement permettent aux producteurs de réduire jusqu'à 35 % leurs émissions







KATOWICE, Pologne, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Fertilisants Canada exhorte les délégués de la COP24 à mettre en oeuvre la Stratégie 4B respectueuse du climat. La Stratégie 4B respectueuse du climat est une solution facilement adaptable et scientifique aux effets de l'agriculture qui intègre la Gérance des nutriments 4B (bonne source à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit®) pour les producteurs sous la supervision d'un professionnel accrédité.

À l'appui de la Stratégie 4B respectueuse du climat, Fertilisants Canada a vérifié scientifiquement dix pratiques de gestion bénéfiques (PGB) de la Gérance des nutriments 4B qui permettent aux producteurs de mettre en oeuvre avec assurance une agriculture durable sur leurs fermes. C'est grâce à ces PGB que les producteurs du monde entier peuvent réaliser des réductions d'émissions allant jusqu'à 35 %, entre autres avantages environnementaux, tout en augmentant les rendements et la rentabilité.

Au terme de trois années de recherches approfondies publiées dans le rapport Principales constatations du Réseau de recherche 4B, neuf éminents scientifiques canadiens ont vérifié les avantages des dix PGB 4B dans divers systèmes de culture. Par exemple, les recherches montrent que les producteurs peuvent réduire leurs émissions en appliquant l'engrais dans le sol avec des inhibiteurs en tant que pratique bénéfique.

« La poursuite des recherches renforce la science qui sous-tend le cadre de Gérance des nutriments 4B, permet de mieux comprendre sa capacité à réduire les émissions et renforce sa validité à l'échelle internationale », a déclaré Clyde Graham, vice-président exécutif de Fertilisants Canada. « Bien que ces recherches aient été menées au Canada, le cadre 4B est universellement applicable et peut être mis en oeuvre à l'échelle mondiale dans toutes les régions. »

Avec la mise en oeuvre généralisée de ces pratiques de gestion bénéfiques, il est possible de progresser vers l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de développement durable. M. Graham est disponible pour accorder des entrevues aux médias à partir de Katowice, en Pologne, jusqu'au 12 décembre, puis à partir d'Ottawa, au Canada, par la suite. Veuillez communiquer avec Kelly McCarthy aux coordonnées ci-dessous pour planifier une entrevue.

Fertilisants Canada représente les fabricants et les distributeurs en gros et au détail d'engrais à base d'azote, de phosphate, de potasse et de souffre. L'industrie des engrais joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne en apportant chaque année plus de 23 milliards de dollars et 76 000 emplois. L'association s'engage à soutenir l'industrie des engrais à l'aide de projets de recherche et de programmes innovateurs, tout en prônant la durabilité, la gérance, la sûreté et la sécurité au moyen de normes et de codes de pratique. Veuillez consulter le site fertilizercanada.ca.

