Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme







Les Canadiens, les Canadiennes et le monde entier soulignent aujourd'hui la Journée des droits de l'homme

OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes attachent une grande valeur aux droits de la personne, car ils constituent la pierre angulaire d'une société libre et démocratique. En cette Journée des droits de l'homme, profitons de l'occasion pour réfléchir à notre engagement envers le respect des droits fondamentaux de tous, et pour le réaffirmer haut et fort.

En 2018, nous soulignons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est le moment tout indiqué de se rappeler l'importance de cette déclaration qui a inspiré la Charte canadienne des droits et libertés.

L'engagement du gouvernement du Canada envers la protection des droits de la personne, tant au pays qu'à l'étranger, se traduit notamment par la réparation d'injustices passées. Jour après jour, nous nous efforçons de bâtir une société qui incarne ces idéaux, et ce, pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Au cours de la dernière année, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des droits de la personne se sont réunis pour la première fois en près de 30 ans pour discuter des priorités du Canada en matière de droits de la personne et s'assurer qu'il demeure un chef de file dans ce domaine sur la scène internationale. À ce titre, nous continuons de collaborer avec les institutions nationales, les organisations de la société civile et les groupes autochtones pour faire progresser les droits de la personne et bâtir une société plus juste, égalitaire et inclusive.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur la façon dont nous protégeons les droits de la personne au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi qu'à continuer à s'unir pour défendre la diversité, l'égalité, la justice et la dignité pour tous.

