Avis aux médias : Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, en route vers Washington pour y parler de protection des baleines et de renseignements océanographiques

OTTAWA, Dec. 10, 2018 /CNW/ - Sean Casey, le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera à Washington pour rencontrer des représentants officiels des États-Unis et des partenaires canadiens, pour y discuter d'initiatives en matière de protection des baleines, et pour parler de renseignements océanographiques, à un événement organisé par Ocean Networks Canada.

Groupe d'experts sur les renseignements océanographiques



Date : Le mardi 11 décembre 2018 Heure : 16 h (heure locale) Lieu : Ambassade du Canada

501, avenue Pennsylvania, N.O.

Washington, D.C., États-Unis d'Amérique

