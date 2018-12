Le gouvernement du Canada accorde 4,5 millions de dollars à la Link Performing Arts Society







Le ministre Rodriguez annonce un investissement dans les arts et la culture à Halifax

HALIFAX, le 10 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde un appui de 4,5 millions de dollars au projet du Link Arts Centre de la Link Performing Arts Society. Il était accompagné de M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi de 2,79 millions de dollars à ce même projet. La Link Performing Arts Society recevra également la somme de 2,9 millions de dollars par l'entremise du fonds Invest Nova Scotia.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, l'investissement du gouvernement du Canada servira à rénover l'ancien World Trade and Convention Centre de Halifax et à le transformer en centre culturel multidisciplinaire dédié à la présentation et la création de théâtre, de danse, de musique et de cinéma.

Ce faisant, le nouveau Link Arts Centre permettra à la grande région de Halifax de se tailler une place de choix dans l'écosystème des industries créatives au Canada.

Citations

« Les espaces culturels, comme le futur Link Arts Centre, sont des lieux de rassemblement par excellence, qui permettent aux gens de différents milieux artistiques de se rencontrer afin de partager leur intérêt commun pour les arts et ses diverses formes d'expression. Notre gouvernement est fier de contribuer à la concrétisation de ce projet, lequel mettra les arts et la culture à la portée de tous les membres de la communauté. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La région de Halifax bénéficie grandement des arts et de la culture depuis plusieurs années. Le Link Arts Centre sera un atout supplémentaire pour notre ville et toute la région. Les artistes, les créateurs et le grand public auront maintenant accès à des espaces modernes et accessibles, ici même au centre-ville. »

- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax

« Le Link Arts Centre sera un centre multidisciplinaire de création qui saura inspirer les artistes autant que le grand public. Il consolidera la réputation de Halifax en tant que capitale culturelle du Canada atlantique et aidera à appuyer la prochaine génération d'entrepreneurs créatifs dans notre région. »

- M. Scott Long, président, Link Performing Arts Society

« Nous sommes fébriles à l'idée d'entamer la prochaine ronde de consultations et de travail de conception pour enfin lancer la construction du centre "The Link". Au moment de son inauguration en 2020, le centre amènera un dynamisme nouveau au centre-ville et enrichira la scène culturelle de la Nouvelle-Écosse. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à réaliser cet important projet. »

- M. Marc Almon et M. Rob Power, fondateurs, Culture Link CIC

Les faits en bref

Le Link Arts Centre occupera les locaux de l'ancien World Trade and Convention Centre au centre-ville de Halifax. Le nouveau centre aura une superficie totale de 84 000 pieds carrés.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions physiques de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise aussi à accroître l'accès des Canadiens aux arts visuels, médiatiques et de la scène ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Le Fonds a été lancé en 2001. En date du 31 mars 2018, il avait accordé près de 664 millions de dollars à 1 841 projets dans chaque province et territoire.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investirait 300 millions de dollars additionnels sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels, et ce, dès l'exercice 2018-2019. Ces fonds serviront à rehausser l'appui aux lieux d'échange et de création ainsi qu'aux autres espaces culturels.

