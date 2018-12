Les gouvernements du Canada et du Nunavut collaborent pour améliorer l'accès au traitement pour les personnes aux prises avec un trouble lié à l'utilisation de substances







OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - La crise des opioïdes continue d'avoir des effets dévastateurs sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Sans un meilleur accès aux options de traitements efficaces et fondés sur des preuves, les personnes qui sont aux prises avec des troubles de consommation de substances continueront d'être à risque de surdose.

Vendredi, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, et l'honorable George Hickes, ministre de la Santé du Nunavut, ont signé une entente bilatérale dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence du gouvernement du Canada.

L'entente prévoit un investissement total de 750 000 $ (soit 500 000 $ du gouvernement du Canada et 250 000 $ du gouvernement du Nunavut) afin de permettre un meilleur accès aux traitements pour les personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances.

Cet investissement assurera le financement de la prestation de services de traitement pertinents et appropriés à la culture pour améliorer les possibilités de traitement offertes aux personnes présentant un trouble lié à l'utilisation de substances et à celles ayant subi des traumatismes. Ces efforts permettront la mise sur pied de systèmes améliorés, fondés sur la collectivité, qui comprendront des camps de guérison sur le terrain et d'autres formes de soutiens communautaires.

Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent qu'un meilleur accès au traitement aidera les personnes aux prises avec des problèmes de consommation de substances, y compris dans les collectivités éloignées du Nord du Canada, à améliorer leur vie.

« Les surdoses d'opioïdes continuent d'avoir des répercussions dévastatrices dans les collectivités de partout au pays. Je suis heureuse de pouvoir collaborer avec le gouvernement du Nunavut à fournir un traitement approprié à la culture pour les troubles liés à la consommation de substances et les traumatismes. En améliorant l'accès aux traitements, cette entente bilatérale aidera les collectivités à répondre aux besoins des personnes aux prises avec un problème de consommation de substances. Nous devons continuer à travailler ensemble de façon globale et concertée pour aider les Canadiens à avoir accès aux traitements et aux mesures de soutien. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Le gouvernement du Nunavut est reconnaissant d'avoir la possibilité de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada dans le but d'améliorer l'accès aux options de traitements contre les troubles de consommation pour les Nunavummiut. Ce partenariat aidera à cultiver des approches de traitements appropriés à la culture, ce qui améliorera les possibilités de traitement au Nunavut, et apportera soutien au ministère de la Santé dans son engagement envers l'éducation, la sensibilisation, et la prévention de la consommation problématique de substances dans le territoire.?»

L'honorable George Hickes

Ministre de la Santé du Nunavut

