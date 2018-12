Déclaration des ministres Bennett et Philpott à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne







OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et la ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, ont publié la déclaration suivante :

« Tous les Canadiens méritent d'être entendus, et ils méritent que leurs droits soient reconnus et pleinement respectés.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document transformateur, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, énonce un ensemble de droits inaliénables auxquels chaque personne de partout dans le monde a droit. Les valeurs de l'égalité, de la justice et de la dignité humaine y sont garanties.

Nous soulignons aujourd'hui les travaux sans précédent qu'ont réalisés les Nations Unies pour protéger les droits des personnes les plus vulnérables au monde. La Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et la Déclaration des droits des personnes handicapées ont créé de nouvelles normes d'inclusion, de sécurité et d'acceptation que le Canada applique avec fierté.

Le gouvernement du Canada est bien déterminé à accepter et à respecter les droits de tout un chacun et à bâtir un pays plus fort et inclusif. Cela n'a pas toujours été le cas, à notre grande honte. Pendant des générations, les Premières Nations, les Inuit et les Métis du Canada se sont vu refuser le droit à l'autodétermination et ont été assujettis à des lois, à des politiques et à des pratiques fondées sur la domination et l'assimilation. Les peuples autochtones ont perdu la maîtrise de leur vie.

Notre gouvernement est résolu à s'assurer que l'histoire ne se répète pas et que les droits des peuples autochtones du Canada sont respectés. Nous sommes déterminés à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les appels à l'action lancés par la Commission de vérité et réconciliation. Des documents d'orientation soulignent le droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui touchent leurs droits sociaux, économiques et culturels.

Nous continuerons de travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, en nous fondant sur la reconnaissance des droits, du respect et de la coopération, pour faire avancer nos priorités communes visant à améliorer la santé, la sécurité et le bien?être des peuples autochtones.

La promotion et la protection des droits de la personne pour les peuples autochtones et pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes sont une priorité visant à faire avancer nos efforts de réconciliation. »

