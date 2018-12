Investissement de 500 000 $ pour la création d'un pôle régional en enseignement supérieur en Estrie







SHERBROOKE, QC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 500 000 $ a été accordée à l'Université de Sherbrooke et au Cégep de Sherbrooke pour la création d'un pôle régional en enseignement supérieur en Estrie.

La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Les établissements d'enseignement supérieur de l'Estrie se sont regroupés grâce à ce soutien gouvernemental pour attirer des étudiants, offrir une formation mieux arrimée aux enjeux socioéconomiques et contribuer au développement régional. Deux projets initiaux seront mis en oeuvre. Le premier consiste à élaborer de nouveaux programmes de formation collégiale-universitaire (DEC-BAC) dans les domaines de la santé et de l'environnement, tandis que le second vise à offrir un accompagnement personnalisé aux étudiants immigrants non francophones pour favoriser leur intégration.

Citations :

« Le gouvernement du Québec appuie l'initiative du pôle régional en enseignement supérieur en Estrie et croit aux retombées positives qui découleront de la mise en commun des ressources. Ce projet permettra de bonifier l'offre de programmes de formation et de favoriser l'obtention de diplômes reconnus sur le marché du travail. C'est une excellente nouvelle pour les employeurs de la région. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

« Les pôles régionaux en enseignement supérieur sont de véritables leviers de croissance et d'emploi pour les régions. Je me réjouis de cette annonce, mais surtout de la concertation des acteurs du milieu, qui permettra de mutualiser les ressources et de favoriser l'accessibilité aux études. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La force de l'enseignement supérieur en Estrie est d'offrir un vaste éventail d'expertises et de programmes d'études collégiaux et universitaires dans deux langues. Ce caractère unique est une véritable richesse pour les communautés francophone et anglophone de la région. Le Pôle régional en enseignement supérieur permettra non seulement de créer des liens entre les collèges et les universités pour bien arrimer les parcours de formation et en assurer une meilleure fluidité, mais aussi d'établir de multiples collaborations entre nos établissements, pour faire émerger de nouveaux projets au bénéfice de la communauté de l'Estrie. »

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

« Dans le contexte des défis qui se posent pour notre communauté régionale, dont la rareté de main?d'oeuvre et la protection de l'environnement, le Pôle nous permettra d'assurer une plus grande cohérence de nos actions, dans le respect des cultures propres à chaque établissement. Nous pourrons ainsi joindre nos forces et nos expertises, ce qui contribuera à accroître l'attractivité de l'Estrie comme destination d'études et, à terme, comme lieu pour travailler et se bâtir un avenir. »

Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke

Faits saillants :

La création de ce pôle régional repose sur la mise en oeuvre d'actions concertées entre les établissements d'enseignement supérieur de la région de l'Estrie, soit l'Université de Sherbrooke , le Cégep de Sherbrooke , l'Université Bishop's, le Collège Champlain (campus Lennoxville ) et le secteur collégial du Séminaire de Sherbrooke .

, le Cégep de , l'Université Bishop's, le Collège (campus ) et le secteur collégial du Séminaire de . Une partie de l'aide financière sera consacrée à la mise en place d'un bureau de coordination du pôle régional ainsi qu'à l'élaboration et au démarrage de ses activités.

Jusqu'à présent, dans le but de stimuler la concertation des établissements pour apporter une réponse à des problématiques communes, le gouvernement du Québec a soutenu la création de dix pôles, notamment dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale.

