Modernisation des ports : l'occasion d'optimiser la compétitivité du Port de Montréal et de reconnaître sa contribution névralgique à l'économie

MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a déposé, dans le cadre de l'Examen de la modernisation des ports de Transports Canada, un mémoire intitulé Modernisation des ports : levier stratégique pour soutenir la croissance économique. La Chambre estime que cette consultation représente une excellente occasion de doter le Port de Montréal des outils nécessaires pour optimiser sa compétitivité.

Un acteur clé de la vitalité économique de la métropole

« Le Port de Montréal est une plateforme de commerce mondial et une force économique régionale indéniable pour la métropole. Chaque année, 41 milliards de dollars de marchandises transitent par ses quais, générant des retombées économiques de 1,6 milliard de dollars seulement pour le Québec. Son rôle de pilier économique entraîne par le fait même d'importants défis. Les administrations portuaires ont besoin d'une plus grande latitude afin de réaliser leur mission de plaque tournante du commerce mondial », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La vitalité de la région métropolitaine dépend notamment du développement du secteur du transport et de la logistique et de ses retombées sur l'économie canadienne. Les accords de libre-échange récemment signés, les nouvelles technologies et la réalisation de projets structurants - tel que l'agrandissement du terminal de Contrecoeur - créeront de nouvelles occasions d'affaires ainsi qu'un accroissement des échanges commerciaux. Un grand principe doit donc guider la réflexion : il faut permettre aux ports canadiens de profiter de l'élan créé par l'augmentation des relations commerciales », a ajouté M. Leblanc.

Innover pour assurer la compétitivité

« La lutte est féroce pour demeurer compétitif dans le domaine du commerce maritime. Il est essentiel que le Port emboîte le pas et modernise ses opérations et ses installations pour assurer la fluidité, la qualité et l'intégrité de ses services. Montréal est également reconnue mondialement comme une ville universitaire, en plus de compter sur l'un des pôles logistiques les plus efficaces au monde. L'examen mené par le gouvernement représente une excellente occasion d'exploiter cette expertise à son plein potentiel. Nous encourageons le gouvernement à mettre en place une stratégie nationale axée sur la transformation numérique et l'innovation ainsi qu'à encourager les collaborations entre les divers acteurs et les établissements d'enseignement supérieur pour favoriser la recherche et le développement de meilleures pratiques dans le secteur maritime », a poursuivi Michel Leblanc.

Permettre aux ports d'explorer de nouveaux modes de financement

« La Chambre invite Transports Canada à harmoniser et à alléger le fardeau législatif, réglementaire et administratif des administrations portuaires. Une plus grande latitude permettra notamment au Port de Montréal d'explorer de nouveaux modes de financement et de diversifier ses activités pour continuer de desservir efficacement les entreprises qui y font affaire et consolider le rôle névralgique qu'il joue dans notre économie », a conclu Michel Leblanc.

