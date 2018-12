Nouveauté pour le secteur horticole : le guide Gestion raisonnée de l'irrigation







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) sont heureux de présenter le nouveau guide technique Gestion raisonnée de l'irrigation. Le secteur horticole bénéficie maintenant d'un ouvrage complet sur le sujet, intégrant des résultats des travaux de recherche québécois les plus récents. Pratique culturale reconnue, l'irrigation permet d'augmenter les rendements, d'améliorer la qualité des produits ou de garantir une constance des volumes offerts sur les marchés. Une bonne maîtrise de l'irrigation permet de mieux planifier les interventions et d'atteindre plus facilement les objectifs visés, tout en limitant les coûts ainsi que les pertes d'eau et de fertilisants.

Ce guide couvre les connaissances essentielles (sol, outils d'aide à la décision, équipements, types de systèmes culturaux, etc.), la performance du système d'irrigation, la qualité de l'eau et les éléments de règlementation applicables. L'application pratique des méthodes d'irrigation raisonnée, qui conviennent à de nombreuses productions maraîchères et fruitières, est détaillée pour quatre cultures : les fraises à jours neutres, les pommes de terre, les pommiers et les canneberges. Dans chaque situation, et selon les objectifs poursuivis (« assurance récolte », rendement optimal, protection contre le gel, etc.), le guide explique comment déterminer des consignes de déclenchement et de fin d'irrigation ainsi que les quantités d'eau adéquates à appliquer.

Un chapitre complet est dédié à l'évaluation de la performance de chacun des systèmes par aspersion ou par goutte-à-goutte en incluant la fertigation, ainsi que les particularités de la subirrigation en culture de canneberges. Ces informations permettront au producteur, avec l'aide de son conseiller, de surveiller et de corriger au besoin les problèmes liés à l'équipement.

L'auteur principal du guide, Carl Boivin, agronome et chercheur à l'IRDA, explique le contexte de l'ouvrage de référence : « Ce guide fait la synthèse des résultats de recherches récentes menées grâce à la collaboration de plusieurs chercheurs, conseillers, techniciens, producteurs, clubs et regroupements, sans compter les entreprises qui ont accueilli les travaux de terrain. Nous souhaitons ainsi diffuser l'expertise développée en irrigation au Québec. Alors que l'installation d'un système d'irrigation devient une solution pour faire face aux aléas météo et obtenir une récolte de qualité et un rendement satisfaisant, avoir les bonnes informations en main peut faire toute la différence avant d'investir et pour tirer le meilleur résultat de son équipement. »

La publication de ce guide a été rendue possible grâce à une aide financière du Programme de développement sectoriel, issu de l'accord du cadre Cultivons l'avenir 2 conclu entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Pour en savoir plus sur ce guide et pour le commander, visitez le site du CRAAQ .

À propos du CRAAQ

Le CRAAQ est un réseau unique de mobilisation et de transfert de connaissances. Depuis près de 20 ans, il génère, rassemble et vulgarise des savoirs en comptant sur la concertation de quelque 500 experts et d'une trentaine de membres corporatifs. Plus de 20 000 professionnels, gestionnaires et entrepreneurs agricoles et agroalimentaires mettent à profit les produits et services réalisés. La diffusion et le transfert des connaissances techniques, économiques et scientifiques s'effectuent par le biais de publications, de colloques et webinaires, d'activités de formation ainsi que par des outils et services en ligne tels que les Références économiques, Agrodémarrage, Agri-Réseau, Comparo, L'ARTERRE, et autres.

craaq.qc.ca agrireseau.qc.ca outils.craaq.qc.ca

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Ses experts permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s'approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des productions respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en maintenant leur rentabilité. Chaque année, l'organisation travaille sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche.

www.irda.qc.ca

