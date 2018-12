Bilan de la deuxième fin de semaine - La 35e campagne de l'Opération Nez rouge va bon train!







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les bénévoles ont été pas moins de 7 158 à enfiler le fameux dossard de l'Opération Nez rouge depuis vendredi dernier, ce qui permet de dresser un bilan positif de cette deuxième fin de semaine. D'Amos à Gaspé en passant par Salaberry-de-Valleyfield, ils ont effectué 10 606 raccompagnements dans les 63 communautés du Québec où le service est offert. Depuis le début de cette 35e campagne, ce sont plus de 16 622 automobilistes qui ont choisi de terminer en beauté leur soirée en faisant appel à l'Opération Nez rouge, la meilleure idée de la soirée!

Retour dans le temps ce jeudi

Ce jeudi 13 décembre marquera les 35 ans bien sonnés de l'Opération Nez rouge. En effet, le 13 décembre 1984, une poignée d'équipes de Québec prenaient la route pour la toute première soirée d'opération. Des 260 bénévoles qui y ont pris part, certains enfilent encore chaque année le célèbre dossard rouge pour raccompagner ceux qui ne se sentent pas en état de prendre le volant. C'est notamment le cas de Claude Albert, un bénévole de la première génération qui sera présent jeudi à la centrale de Québec pour faire équipe avec Jean-Marie De Koninck et offrir quelques retours sécuritaires à la maison. La présence de ce tandem significatif rappelle que des centaines d'autres bénévoles d'exception s'impliquent depuis les tout débuts du service de raccompagnement, dans leur région. L'Opération Nez rouge est choyée de pouvoir compter sur leur engagement de longue date et sur leur remarquable contribution, aux quatre coins du Québec.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

