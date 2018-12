L'ACCV appuie la réduction du fardeau bureaucratique et réglementaire en Ontario







TORONTO, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Le président de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) a fait la déclaration suivante en matière du dépôt du projet de loi 66, Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l'Ontario :

« Avec le dépôt du Projet de loi 66, Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l'Ontario, l'ACCV appuie les efforts du gouvernement de l'Ontario visant à éliminer le fardeau bureaucratique et la règlementation inefficace dans le but d'accroître la compétitivité de la province la permettant d'attirer de nouveaux investissements de l'industrie, particulièrement au niveau des technologies novatrices nécessaires à assurer sa compétitivité face à l'évolution de l'économie mondiale. Nous incitons le gouvernement de l'Ontario à continuer de revoir l'environnement réglementaire de la province de façon régulière et permanente. »

À propos de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente les principaux constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 années. Parmi ses membres, on peut compter Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada inc.; Ford Motor Company du Canada limitée et General Motors du Canada limité. Collectivement, ses membres exploitent collectivement cinq usines d'assemblage de véhicule ainsi que des usines de moteurs et de pièces, et ils comptent plus de 1 300 concessionnaires. 130 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicule au Canada. Les emplois directs et indirects liés à la construction de véhicules sont estimés à plus de 500 000 dans l'ensemble du Canada.

