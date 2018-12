À titre de première et seule institution chinoise à accueillir le programme de bourses Amgen, l'université Tsinghua accepte des candidatures du monde entier







PÉKIN, 10 décembre 2018 /CNW/ - En novembre 2018, la Fondation Amgen a étendu son Programme de bourses Amgen - Amgen Scholars Program (ASP) - à 24 institutions d'enseignement et de recherche de premier plan dans le monde entier. L'université Tsinghua a été choisie comme première et seule institution chinoise à accueillir le programme ASP et elle accepte présentement des candidatures à l'échelle planétaire.

L'ASP est un programme de recherche, organisé chaque été et destiné aux étudiants du premier cycle. Il a été lancé par la Fondation Amgen dans le cadre d'un engagement sur 16 ans, et représente un montant de 74 millions de dollars. S'étalant sur une durée qui oscille entre huit et dix semaines, ce programme recrute des étudiants de premier cycle exceptionnels du monde entier, qui portent un très vif intérêt à la biomédecine, aux sciences de la vie ou à des matières connexes, et qui pourront ainsi mener des recherches de pointe dans des laboratoires et institutions de premier plan mondial. Jusqu'à présent, 5 400 étudiants de premier cycle provenant de près de 600 universités de 33 pays ont participé au programme ASP.

Parmi les institutions qui accueillent l'ASP sur la période 2019-2022 figurent 24 grandes universités du monde entier, dont l'université Harvard, l'université Stanford et l'université de Cambridge, ainsi que quatre prestigieux établissements en Asie : l'université de Tokyo, l'université de Kyoto, l'université nationale de Singapour et l'université Tsinghua. À titre de première et seule institution en Chine à accueillir l'ASP, l'université Tsinghua tirera le meilleur parti de ses talents et de ses capacités de recherche hors pair, tout en travaillant en étroite collaboration avec la Fondation Amgen, pour offrir à de jeunes boursiers de très haut niveau et à très fort potentiel la possibilité de participer à des recherches aux frontières de la connaissance.

Le programme ASP de l'université Tsinghua va sélectionner 15 candidats à l'échelle planétaire, qui seront associés à des mentors bénévoles lors de leur inscription. Ils auront l'occasion de participer à des projets de recherche biomédicale aux frontières de la connaissance, dans des laboratoires de pointe, aux côtés de scientifiques chevronnés et de professeurs hors pair de Tsinghua. Ces formations immersives et intensives aideront les boursiers à améliorer leurs compétences expérimentales, à acquérir une expérience concrète en laboratoire et à fonder une base solide pour leur futur épanouissement. En outre, les boursiers d'Amgen seront encouragés à nouer des liens avec les étudiants de Tsinghua et à assister à différents séminaires, symposiums et événements voués à tisser des réseaux, à Tsinghua et dans d'autres institutions accueillant le programme.

Ces dernières années, l'université Tsinghua a activement cherché à cultiver des talents diversifiés et à faciliter les collaborations internationales. Elle a fait de grands pas en avant en termes de développement de talents en s'appuyant sur l'innovation. Le principal collaborateur correspondant de Tsinghua dans le cadre de l'ASP est l'École des sciences pharmaceutiques, qui a joué un rôle important dans le développement des sciences biologiques de l'université et dans sa recherche biomédicale aux frontières de la connaissance. L'ASP va être la première d'une série de collaborations futures entre l'université Tsinghua et la Fondation Amgen.

Le programme ASP de l'université Tsinghua est présentement ouvert aux candidatures internationales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html#

