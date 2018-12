Le cabinet Thomas Paradis-Levasseur de Lac-Mégantic se joint à Raymond Chabot Grant Thornton







LAC-MÉGANTIC, QC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton est fière de compter dans ses rangs l'équipe de Thomas Paradis-Levasseur basée à Lac-Mégantic.

OEuvrant dans la MRC du Granit depuis trois ans, le comptable Thomas Paradis-Levasseur et son équipe rejoignent le bureau de Lac-Mégantic de Raymond Chabot Grant Thornton. « La région des Cantons-de-l'Est se révèle très dynamique et ses entrepreneurs ont un désir constant de recevoir des services variés sous un même toit pour leur permettre de croître et de demeurer compétitifs. Avec l'arrivée de ces nouveaux talents au sein de notre équipe, nos clients auront ainsi accès à une équipe agrandie, dévouée et performante pour leur donner les moyens de leurs ambitions », a indiqué le vice-président de la région des Cantons-de-l'Est, M. Guy Fauteux.

Toute l'équipe du cabinet de Thomas Paradis-Levasseur exercera ses activités, sous l'emblème de Raymond Chabot Grant Thornton, au 5202, rue Papineau, à Lac-Mégantic.

« S'allier à Raymond Chabot Grant Thornton, c'est offrir à notre clientèle l'accès à des services variés et à des équipes multidisciplinaires, de même qu'à un solide réseau de plus de 2 500 professionnels répartis aux quatre coins du Québec. Nous sommes ravis de joindre cette firme qui, depuis 70 ans, accompagne les organisations et leurs gestionnaires dans leur succès. Notre équipe et nos clients pourront maximiser leur plein potentiel tout en conservant le service et la relation personnalisée que nous avions », a conclu Thomas Paradis-Levasseur, directeur.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

