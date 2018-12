Trois déclinaisons du Festilumières pour tous les goûts







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À compter du 20 décembre, c'est le retour du Festilumières à l'Aquarium du Québec. Pour l'occasion, le site revêtira son éblouissant couvert lumineux et vous transportera dans une atmosphère féérique. C'est un parcours extérieur, illuminé de plus d'un demi-million d'ampoules et de jeux de lumières qui éblouira petits et grands jusqu'au 10 mars 2019. Nouveauté cette année : le Festilumières se déroulera en trois temps, pour trois fois plus de plaisir!

Période des fêtes

Du 20 au 23 décembre, la magie de Noël sera à son comble sur le site extérieur puisque le Père-Noël débarquera à l'Aquarium pour rencontrer les enfants et écouter leurs voeux de Noël. Jusqu'au 7 janvier, les visiteurs pourront étirer leur temps des fêtes dans une ambiance festive de Noël. D'ailleurs, les familles sont invitées à venir porter leur lettre de Noël entre le 10 et 25 décembre dans la grande boîte aux lettres à l'entrée principale extérieure de l'Aquarium.

Un Festilumières carnavalesque

Du 8 au 17 février, le Festilumières prendra des saveurs carnavalesques. Chansons traditionnelles, ceintures fléchées, visites surprises de Bonhomme et brunchs carnavalesques seront au rendez-vous.

Les samedis 9 et 16 février, tous les détenteurs de l'effigie du Carnaval pourront entrer gratuitement sur le site du Festilumières.

Relâche scolaire

Les familles en relâche scolaire sont invitées à venir profiter de leur congé au Festilumières. Des bouchées sucrées se marieront à l'événement lumineux au grand bonheur de tous.

Activités variées pour toute la famille

Pendant toute la durée du Festilumières, en plus du parcours extérieur illuminé, les visiteurs pourront profiter de jeux gonflables, de glissades, de foyers extérieurs, de la présence d'un chansonnier, sans oublier la compagnie des animaux marins de l'Aquarium. De plus, cette année, les lumières d'une partie du site seront synchronisées avec la musique pour encore plus d'effervescence.

Horaire du Festilumières 2018-2019

Du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019, tous les soirs de 18 h à 21 h (fermé les 24 et 25 décembre 2018)

Du 12 janvier au 23 février 2019, les samedis soirs de 18 h à 21 h

Relâche scolaire : du 2 au 10 mars 2019, tous les soirs de 18 h à 21 h

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 09:56 et diffusé par :