Dans la poursuite de son expansion, un chef de file canadien accroît ses compétences en Ontario et dans l'Ouest canadien : Englobe et DST joignent leurs forces

OTTAWA, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Englobe Corp. (Englobe), chef de file canadien en matière d'ingénierie des sols, des matériaux et de l'environnement bénéficiant d'un réseau établi de plus de 55 bureaux et de 30 laboratoires au Canada, a fait l'acquisition de DST Group Inc. (DST). DST est une firme de génie-conseil fondée il y a plus de 60 ans et qui compte plus de 165 employés et neuf bureaux en Ontario et dans l'Ouest canadien. En joignant leurs forces, Englobe et DST accroissent leur présence avec quatorze bureaux et 350 employés en Ontario et près de 160 employés répartis dans six bureaux dans l'Ouest canadien.

Les deux entreprises seront bien positionnées pour offrir des services et une expertise complémentaires à leurs clients respectifs dans les deux zones géographiques, y compris les municipalités, les gouvernements des niveaux provincial et fédéral de même que les clients du secteur privé.

« DST partage les mêmes valeurs importantes qu'Englobe : soit miser sur nos employés, offrir des solutions novatrices à notre clientèle et valoriser une gestion de projet de grande qualité. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir trouvé en Englobe un partenaire avec lequel nous pouvons bâtir à partir de nos forces mutuelles et offrir à notre clientèle de même qu'à notre personnel de nouvelles opportunités stimulantes. Notre offre de services améliorée dans les régions bénéficiera à tous nos clients à l'échelle nationale », affirme Maurice Graveline, ancien directeur général de DST et nouveau vice-président Opérations - Ontario d'Englobe.

Stephen Montminy, coprésident d'Englobe a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir DST dans la famille Englobe. Sa réputation bien établie contribuera à consolider notre présence en Ontario et dans l'Ouest canadien et je me réjouis à l'idée des retombées positives sur notre développement. Il s'agit d'une suite prometteuse à notre croissance pancanadienne qui créera de nombreux emplois et opportunités d'affaires ».

À propos d'Englobe Corp. et de DST, une division d'Englobe Corp.

Englobe est un chef de file international offrant une gamme complète de services et de solutions en matière d'ingénierie des sols, des matériaux et de l'environnement, allant de la conception du projet aux études d'impact environnemental, au savoir-faire technique et la consultation, jusqu'à la régénération de la terre. La firme met en oeuvre des solutions intégrées, innovantes et responsables conçues pour surpasser les attentes de ses clients provenant des secteurs privés et publics, qui sont à la recherche d'expertise technique fiable, de savoir-faire et de capacités de réalisation adaptées à chacun de leurs projets. Fière de miser sur plus de 50 ans de succès au Canada, en France et au Royaume-Uni, Englobe va au-delà de l'expertise en encourageant ses employés compétents à partager leur travail et leur passion au bénéfice de nos partenaires et de nos collectivités ainsi que de l'environnement. englobecorp.com

DST Group Inc. est une firme d'ingénieurs-conseils spécialisée en ingénierie de l'environnement/science, en consultation en matières dangereuses, en géotechnique, en contrôle de matériaux de construction et, collectivement, en dynamitage/Ingénierie de démolition/Acoustique et en surveillance des vibrations. La firme offre des services en Ontario et dans l'Ouest canadien. DST a été fondée en 1956 et elle est entièrement détenue par ses employés. dstgroup.com

