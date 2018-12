Inauguration du Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe et financement de recherches essentielles, annonce le gouvernement du Canada







La centralisation des connaissances permettra de mieux comprendre et combattre la violence fondée sur le sexe, tandis qu'un nouvel appel de propositions aidera à combler des lacunes critiques dans le savoir.

LONDON, ON, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada ne cesse de prendre des mesures pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe parce que beaucoup de Canadiennes et Canadiens sont encore victimes au quotidien de violence ou de discrimination fondée sur le sexe, ce qui comprend les violences ayant pour motif l'identité de genre, le genre présumé ou son expression.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre de Condition féminine Canada, a officiellement inauguré le Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe lors d'un événement tenu au centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Le Centre du savoir, qui relève de Condition féminine Canada, coordonnera les mesures fédérales qui se rattachent à chacun des trois piliers de la toute première stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, soit : la prévention, le soutien aux personnes survivantes et à leur famille, et la réactivé du système juridique et judiciaire aux besoins. Le centre, ce sera d'abord et avant tout une plateforme en ligne pour quiconque souhaite mettre fin à la violence fondée sur le sexe, notamment les décisionnaires, les prestataires de services, les organismes dans le secteur de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, les universitaires, le secteur public, le monde associatif, le milieu étudiant, les jeunes, les survivantes et survivants de ce type de violence et la population canadienne en général.

La ministre Monsef a également annoncé l'octroi de fonds qui totaliseront jusqu'à 5 millions de dollars pour des projets de recherche sur la violence fondée sur le sexe et l'égalité entre les sexes. Ces fonds seront attribués à l'issue d'un nouvel appel de propositions et les connaissances créées permettront d'étayer les politiques et les programmes par des données probantes. Condition féminine Canada invite notamment les projets de recherches dirigés ou créés conjointement par des Autochtones pour répondre aux divers besoins de leurs communautés. Les résultats de tous les projets financés seront diffusés sur la plateforme du Centre du savoir.

Au cours des prochains mois, le Centre du savoir continuera de grandir et d'évoluer. La plateforme sera raffinée en tenant compte des commentaires des utilisatrices et utilisateurs. On espère qu'il deviendra une source réputée d'information ainsi qu'un véhicule efficace de reddition de comptes en ce qui a trait à la violence fondée sur le sexe, ses enjeux autant que les solutions prometteuses en la matière.

« Le Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe est un élément important de la toute première Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Cette plateforme essentielle servira à relier entre eux les prestataires de services, les organismes communautaires, les universitaires, les gouvernements et les personnes survivantes. Nous sommes aujourd'hui à London parce qu'on y trouve, comme dans beaucoup d'autres communautés canadiennes, des exemples inspirants de partenariats communautaires et de partage de l'information. Notre rôle en tant que gouvernement fédéral est celui de facilitateur du savoir et d'aider à mettre en place les conditions facilitant la croissance de la classe moyenne. Le Centre du savoir permettra de mieux harmoniser les ressources et les solutions, de manière à produire des améliorations concrètes pour la population. Le nouvel appel de propositions permettra en outre de combler les lacunes dans les connaissances actuelles, ce qui nous aidera à mieux lutter contre la violence fondée sur le sexe au Canada. »

Le 19 juin 2017, le gouvernement a publié Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe , la première stratégie fédérale en son genre . Plusieurs ministères et organismes partenaires ont reçu des fonds dans le cadre de la stratégie, soit : Condition féminine Canada , l'Agence de la santé publique du Canada , Sécurité publique Canada , le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de même qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

, la première stratégie fédérale en son genre Plusieurs ministères et organismes partenaires ont reçu des fonds dans le cadre de la stratégie, soit : Condition féminine , l'Agence de la santé publique du , Sécurité publique , le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du (GRC), de même qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté . En plus des 100,9 millions de dollars inscrits au budget de 2017, celui de 2018 prévoyait 86 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2018- 2019 et 20 millions de dollars par année par la suite pour élargir la portée de la stratégie. Les nouveaux investissements serviront notamment à prévenir la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence, à concevoir ou consolider des initiatives de prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, de même qu'à outiller les professionnelles et professionnels de la santé pour qu'ils dispensent des soins adaptés aux victimes. Les fonds inscrits au budget de 2018 permettront aussi d'élargir l'examen des dossiers d'agressions sexuelles entrepris par la GRC, d'offrir de la formation à son personnel, ainsi que d'établir un cadre national de lutte contre la violence fondée sur le sexe dans les milieux d'enseignement supérieur.

20 millions de dollars par année par la suite pour élargir la portée de la stratégie. Les nouveaux investissements serviront notamment à prévenir la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence, à concevoir ou consolider des initiatives de prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, de même qu'à outiller les professionnelles et professionnels de la santé pour qu'ils dispensent des soins adaptés aux victimes. Les fonds inscrits au budget de 2018 permettront aussi d'élargir l'examen des dossiers d'agressions sexuelles entrepris par la GRC, d'offrir de la formation à son personnel, ainsi que d'établir un cadre national de lutte contre la violence fondée sur le sexe dans les milieux d'enseignement supérieur. Les investissements du gouvernement du Canada dans la stratégie et d'autres mesures de lutte contre la violence fondée sur le sexe totalisent à ce jour plus de 200 millions de dollars.

dans la stratégie et d'autres mesures de lutte contre la violence fondée sur le sexe totalisent à ce jour plus de 200 millions de dollars. Le nouvel appel de propositions est administré par Services publics et Approvisionnement Canada au nom de Condition féminine Canada et débouchera sur des contrats de recherches. Ces dernières viendront compléter les travaux en cours. En effet, Condition féminine Canada travaille avec Statistique Canada à la mise au point de trois enquêtes nationales qui permettront de recueillir des données et renseignements essentiels au sujet du harcèlement sexuel et de la violence fondée sur le sexe dans les espaces publics et privés, les campus et les milieux de travail.

Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe

À l'heure actuelle, il n'existe aucune plateforme qui regroupe les données et renseignements relatifs à l'ensemble des activités fédérales de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Au cours de consultations menées auprès de la population canadienne en 2016, on a maintes fois réitéré à Condition féminine Canada la nécessité d'un carrefour d'information et de recherche pour assurer une meilleure coordination des efforts contre la violence fondée sur le sexe. Les parties prenantes et les membres du Conseil consultatif de la ministre sur la Stratégie ont fait valoir les besoins des recherchistes, des analystes de politiques et programmes, des personnes survivantes ainsi que des prestataires de services. D'où la création du Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe, qui aidera à remédier aux lacunes dans les connaissances actuelles sur le sujet.

Le Centre du savoir relève de Condition féminine Canada et sert de pivot à Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Annoncée en juin 2017, la Stratégie repose sur trois piliers, soit la prévention et le soutien aux personnes survivantes et à leur famille, et l'adaptation des systèmes juridique et judiciaire aux besoins. Elle prévoit notamment la création d'un centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe pour harmoniser les ressources existantes et coordonner les mesures gouvernementales rattachées à chacun de ces trois piliers. Le Centre du savoir est chargé de la coordination, de la compilation des données et de la recherche, de la production de rapports et de la mobilisation des connaissances.

Les recherchistes, les parties prenantes et les groupes de services qui luttent déjà contre la violence fondée sur le sexe trouveront au Centre du savoir des renseignements et des données utiles et à jour sur la question. C'est là une de ses fonctions clés : de regrouper en un même lieu les renseignements et les données probantes pour que les particulières et particuliers, les collectivités et les organismes qui s'y intéressent, puissent y accéder en ligne et en temps opportun. Il permet aussi de chercher dans une base de données rassemblant l'ensemble du contenu et des données disponibles sur la violence fondée sur le sexe.

Le Centre continuera d'évoluer et de prendre de l'expansion au cours des prochains mois afin d'intégrer des sources d'information plus variées et des outils personnalisés de mobilisation des connaissances. Les commentaires de ceux et celles qui l'utilisent serviront à l'améliorer de sorte que la plateforme devienne une source d'information réputée pour tout ce qui concerne la violence fondée sur le sexe, les problèmes qui peuvent en découler et les solutions prometteuses pour l'éliminer.

Le Centre offrira aussi des renseignements sur l'essai et la mise en oeuvre des pratiques, afin d'aider à renforcer la capacité des prestataires de services à répondre aux besoins d'aide et d'information d'une variété de populations, notamment les femmes et les filles, les Autochtones, les personnes de la diversité sexuelle (y compris les non binaires), les personnes des régions rurales, nordiques ou éloignées, les personnes atypiques, en situation de handicap, les personnes âgées ou nouvellement arrivées, les enfants et les jeunes.

Appel de propositions

Pour répondre aux besoins de recherche et de collecte de données sur la violence fondée sur le sexe (VFS) et l'égalité entre les sexes, un nouvel appel de propositions a été lancé lors de l'inauguration du Centre du savoir sur la VFS.

Le nouvel appel de propositions, administré par Services publics et Approvisionnement Canada au nom de Condition féminine Canada, donnera lieu à des contrats de recherche. Le financement maximal d'un projet sera d'un million de dollars par contrat, taxes applicables comprises, sur une période pouvant s'étendre jusqu'au 31 mars 2020. Le total approximatif des fonds disponibles pour l'ensemble des contrats sera de 5 millions de dollars (2018-2020). L'appel de propositions sera hébergé sur le site Web Achatsetventes.gc.ca de Services publics et Approvisionnement Canada. Toute demande de renseignements concernant l'appel de propositions doit être adressée à April Campbell (April.Campbell@pwgsc.gc.ca).

Les propositions doivent combler les lacunes dans les connaissances requises pour soutenir des groupes clés de la population : les Autochtones, les femmes et les filles, les hommes et les garçons, les personnes de la diversité sexuelle (y compris les non binaires), les personnes vivant en milieu nordique, rural ou éloigné, les personnes handicapées et atypiques, les personnes âgées ou nouvellement arrivées au Canada, les enfants, les jeunes et les personnes âgées. L'appel indique également l'intérêt de Condition féminine Canada pour les projets dirigés ou créés conjointement par des Autochtones en vue de répondre aux divers besoins qui existent dans leurs communautés.

Tous les projets financés dans le cadre de ce nouvel appel de propositions partageront leurs recherches, données et conclusions avec le Centre du savoir sur la VFS. L'appel vise aussi à servir de complément au travail de Condition féminine Canada et de Statistique Canada sur trois enquêtes nationales qui recueilleront des données sur la VFS et l'égalité entre les sexes dans les espaces publics et privés, les établissements d'enseignement postsecondaires et les milieux de travail.

Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe

Appel de propositions

Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe

