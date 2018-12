Princess Auto arrive au Québec







MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Princess Auto, une entreprise familiale florissante dont le siège social est situé à Winnipeg au Manitoba, est heureuse d'annoncer son expansion au Québec à l'automne 2019 avec l'ouverture prévue de deux magasins.

Depuis plus de 85 ans, Princess Auto offre aux professionnels spécialisés, aux mécaniciens amateurs et aux gens qui aiment tout simplement bricoler les outils dont ils ont besoin pour leurs projets, peu importe la nature de ceux-ci. Grâce à son unique assortiment d'outils, d'équipement et de produits allant de l'hydraulique à la soudure, Princess Auto complète le secteur de la rénovation au lieu de lui faire concurrence.

Depuis ses 46 magasins répartis à travers le pays et son équipe qui compte plus de 2500 membres, Princess Auto est reconnue pour son excellent service à la clientèle et ses prix compétitifs.

« Princess Auto s'intéresse au marché québécois depuis déjà plusieurs années. Nos clients québécois de longue date profitent déjà de notre assortiment unique d'outils et d'équipement, en faisant leurs achats en ligne ou en se rendant dans nos magasins en Ontario ou dans la région de l'Atlantique. Nous les remercions pour leur fidélité et nous sommes heureux d'enfin pouvoir nous rapprocher d'eux », a dit Marc-André Fournier, leader d'entreprise, Québec, chez Princess Auto.

L'ouverture est prévue à l'automne 2019 pour les deux magasins au Québec, qui seront très accessibles et où il sera facile d'y trouver du stationnement. Un des magasins sera situé près du boulevard Grand Héron à Saint-Jérôme et l'autre, dont l'emplacement sera annoncé sous peu, sera aussi situé sur la Rive-Nord.

Fondée en 1933, Princess Auto est une entreprise familiale canadienne qui compte plus de 2500 membres d'équipe et qui a son siège social à Winnipeg, au Manitoba. L'entreprise sert ses clients depuis 46 magasins répartis à travers le pays, un centre d'appels national et un magasin en ligne. Grâce à sa vaste gamme de produits, Princess Auto a pour objectif de fournir à ses clients les outils et équipement dont ils ont besoin et de leur offrir une expérience de magasinage hors pair, sans oublier la garantie Princess Auto: "Aucune vente n'est finale avant que le client ne soit satisfait". Avec la création de sa fondation The Princess Auto Foundation, Princess Auto offre des bourses d'études aux étudiants inscrits dans des programmes de métiers spécialisés dans des collèges canadiens. Pour plus d'information concernant l'entreprise, veuillez consulter www.princessauto.com et suivez-les sur Twitter, Facebook et Instagram.

