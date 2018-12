Design du pavillon néerlandais révélé pour l'EXPO 2020 à Dubaï







December 10, 2018

Hier, le Ministère des Affaires étrangères, la Netherlands Enterprise Agency ainsi que le Dutch Dubai Consortium ont annoncé le design gagnant du pavillon néerlandais. Le pavillon a été conçu comme un système climatique à circuit fermé dans lequel les visiteurs particuliers et professionnels vivront une expérience sensorielle intense. Les Pays-Bas seront représentés à l'EXPO 2020 à Dubaï à travers un pavillon remarquable qui n'est pas un bâtiment au sens traditionnel du terme mais un système climatique éphémère construit avec des matériaux locaux.

Design

Le pavillon néerlandais incarne parfaitement le thème retenu par les Pays-Bas « Unir l'eau, l'énergie et l'alimentation » et démontre le lien que ce pays réussit si bien à faire entre l'énergie durable, la gestion de l'eau, l'agriculture et la circularité. À l'intérieur du pavillon, les visiteurs profiteront d'une expérience sensorielle unique du savoir-faire et des compétences des Néerlandais en matière de récupération d'eau, de production d'énergie et d'agriculture. Le concept climatique circulaire ou à circuit fermé crée un univers dans lequel les visiteurs pourront s'immerger tout à tour dans le silence, la chaleur, la fraîcheur, la lumière, l'obscurité, l'agriculture et l'eau. Ils pourront également découvrir des méthodes naturelles visant à contrôler le climat. Dans le climat désertique sec de Dubaï, les Pays-Bas vont ainsi créer un biotope temporaire.

Mariage saisissant entre solidité et raffinement

Le pavillon sera construit à l'aide d'une méthode et de matériaux qui rendent le concept de circularité à circuit fermé intelligible. Pour minimiser le transport, l'intégralité du pavillon sera construite avec des matériaux locaux. Tous les matériaux seront restitués ou recyclés à l'issue de l'expo, une stratégie qui permettra de minimiser au maximum l'empreinte carbone du pavillon. En s'appuyant sur la renommée internationale des Pays-Bas pour son excellent génie civil, en particulier dans la région du golfe, le pavillon constitue un exercice temporaire de pragmatisme. Contrastant avec l'extérieur caractéristique du génie civil néerlandais, l'intérieur du pavillon ajoute une touche scintillante au caractère lumineux, tactile et raffiné, en s'inspirant du rythme propre au paysage des Pays-Bas et des motifs et éléments géométriques de la culture arabe.

Point de rencontre

Situé dans le district du développement durable, le pavillon hollandais (3727 m²) constitue le point d'orgue de la campagne pluriannuelle que les Pays-Bas mènent dans les pays du Golfe. Cette campagne se concentre sur l'expertise néerlandaise dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. En plus de présenter les « Pays-Bas », le pavillon est un véritable point de rencontre pour la communauté professionnelle, les instituts de formation et de recherche, les gouvernements et les organisations sociales.

Consortium

Le pavillon néerlandais a été conçu par le Dutch Dubai Consortium composé d'Expomobilia, V8 Architects, Kossmann.dejong et Witteveen+Bos. Ensemble, ils disposent d'une grande expérience et d'un réseau solide à Dubaï. Le pavillon réunit tout le savoir-faire et les technologies nécessaires dans les domaines de la construction de pavillons, de l'architecture, des expériences interactives pour les visiteurs, de technologie à circuit fermé et de la construction durable. Un grand nombre d'entreprises néerlandaises innovantes ont participé au développement du projet, y compris Aardlab et Sign.

À propos de l'EXPO 2020 de Dubaï

La 35ème exposition universelle aura lieu à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Ce sera la première expo universelle au Moyen-Orient. Ayant pour thème central « Connecting minds, creating the future » (connecter les esprits, construire le futur), elle accueillera 170 pays qui présenteront leurs idées, innovations et technologies.

Avec un nombre de visiteurs estimé entre 20 et 25 millions, l'EXPO 2020 de Dubaï offre des possibilités et opportunités aussi bien aux participants qu'aux visiteurs. La participation des Pays-Bas vise à fournir aux acteurs néerlandais du secteur public et privé une plateforme pour élargir leur réseau et promouvoir leur position dans la région du Golfe avant et après l'EXPO 2020.

http://www.dutchdubai.com et http://www.rijksoverheid.nl/dubaiexpo2020

L'image est distribuée par epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu) et http://www.presseportal.ch/nr/100017100

Fiche technique

Client : Ministère des Affaires étrangères / Netherlands Enterprise Agency

Architecte : V8 Architects

Construction & entrepreneur principal du pavillon : Expomobilia AG

Expériences interactives pour les visiteurs : Kossmann.dejong

Services intégrés et ingénierie de construction : Witteveen+Bos

Principes circulaires et concept climatique : Aardlab

Consultants et fournisseurs : Sign (système alimentaire circulaire), Caventou (éléments provenant de l'énergie solaire), Koppert Cress (jeunes cultures de plantes uniques), Felixx (design de l'espace extérieur), Buro Belén (textiles)

Surface de plancher : 3727 m²

Programme : Espace d'exposition, auditorium, restaurant, espace VIP, et boutique

Conception : 2018

Réalisation : 2020

