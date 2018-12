Thumb Cellular sélectionne Interop Technologiestm pour transformer la messagerie des abonnés avec les RCS (Rich Communications Services)







FORT MYERS, Floride, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Interop Technologiestm a été choisie par Thumb Cellular, un fournisseur de services cellulaires ruraux LTE 4G de Michigan, pour déployer Rich Communications Services (RCS) afin de transformer les capacités messagerie des abonnés tant sur le réseau qu'à l'extérieur pour tirer rapidement parti des nouvelles opportunités d'engagement et de revenus à l'heure où l'écosystème Messaging as a Platform (MaaP) évolue.

Selon les termes de cet accord, Interop fournira à Thumb Cellular une solution technologique RCS cloud de bout en bout intégralement gérée. Cette solution comprend notamment un IMS Core virtualisé et RCS Application Servers pour offrir des fonctions personne à personne (P2P) améliorées aux abonnés, RCS Interconnection pour prendre en charge la portée et l'ubiquité mondiale, et un accès au contenus RCS « application à personne » (A2P) et « entreprise à consommateur » (B2C) provenant des marques et des fournisseurs de contenus mondiaux. Cette transformation de messagerie permettra à Thumb Cellular de mieux se différencier sur son marché, et elle créera des opportunités pour de futurs services et de nouvelles sources de revenus.

Pour Edwin H. Eichler, PDG de Thumb Cellular : « La solution RCS complète et les services gérés d'Interop nous permettent d'être un des premiers à adopter la technologie RCS. Grâce à cette technologie évoluée, nous préparons nos services pour l'avenir et proposons à nos clients les toutes dernières fonctionnalités de messagerie. Alors que le secteur évolue vers la 5G, l'importance de l'écosystème RCS MaaP sera de plus en plus de mise pour la fidélité de la clientèle. »

Fondée sur les spécifications GSMA Universal Profile (UP), la solution RCS d'Interop prend en charge les clients RCS conformes UP et capables en natif, et offre l'ubiquité des services pour les abonnés. Elle fournira également le partenaire écosystème clé et les connexions d'agrégateur nécessaires pour offrir des capacités de commerce conversationnel aux abonnés, aux marques et aux entreprises.

Pour Michael Slamka, directeur des relations avec la clientèle chez Interop Technologies :

« Nous nous réjouissons de notre longue relation avec Thumb Cellular, car ils essaient de comprendre véritablement les tendances du marché mobile qui touchent le secteur. Dans le passé, cela voulait dire que les plus grands opérateurs passaient en premier, mais grâce à la virtualisation et à la normalisation, les règles sont aujourd'hui les mêmes pour tout le monde, et tous les opérateurs ont maintenant la possibilité de devenir des fournisseurs de services agiles à l'aide des toutes dernières technologies. »

Interop Technologies offre d'autres services à Thumb Cellular, comme Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service (MMS), la fourniture de services over the air (OTA), Common Short Codes (CSC), le protocole d'application hertzienne (WAP), la personnalisation et le contrôle de messagerie (MPAC) et Wireless Emergency Alerts (WEA).

Interop Technologies présentera ses produits dans le hall 1, stand n° 1C21, au Mobile World Congress à Barcelone (Espagne), du 25 au 28 février 2019.

À propos d'Interop Technologies

Interop Technologies est un grand fournisseur de réseaux de communication virtualisés et de solutions gérées cloud pour la messagerie mobile, la voix et la connectivité. Fondée en 2002, Interop Technologies s'attache à offrir aux opérateurs de réseaux mobiles des services et des solutions qui réduisent la complexité du déploiement et de la gestion des technologies de communication de prochaine génération. Avec sa solution RCS de bout en bout agréée GSMA, Interop s'attèle à offrir une technologie normalisée de type télécommunications et le plus haut niveau de flexibilité pour le déploiement et de gestion de cycle de vie disponible pour l'écosystème RCS mondial.

Interop Technologies a son siège à Fort Myers (Floride), et des bureaux à Irving (Texas), ainsi qu'un bureau pour la région EMEA à Dublin (Irlande). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.interoptechnologies.com.

À propos de Thumb Cellular

Fondée en 1991, Thumb Cellular est un fournisseur de services cellulaires ruraux 4G LTE pour les comtés de Huron, Tuscola et Sanilac dans la région Thumb du Michigan. Elle offre une expérience de tout premier plan à ses clients en proposant la couverture cellulaire locale et nationale la plus complète conjuguée à des grands dispositifs mobiles de fabricants comme Apple, Samsung et LG.

La société, une filiale d'Agri-Valley Communications, a son siège à Pigeon (Michigan). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.thumbcellular.com.

