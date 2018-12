XCMG conclut le bauma China 2018 avec plus de 100 millions d'USD d'accords de partenariat







Les accords avec KBA Mining en Russie et la livraison de la plateforme de travail aérien la plus haute du monde, annoncent un futur radieux sur le marché international

SHANGHAI, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- XCMG, le plus grand fabricant de machines de construction de Chine, a bonifié sa présence au bauma China 2018, en signant des accords majeurs avec des multinationales de premier plan, dont un accord de coopération de 100 millions d'USD avec KBA Mining Company (KBA) et en fêtant les premières livraisons de ses machines qui enregistrent des records.

L'accord de coopération de XCMG avec la société russe KBA Mining Company se traduira par des accords d'une valeur de 100 millions d'USD pour des solutions et des équipements miniers. Lors de l'événement, XCMG a livré à Sinopec Heavy Lifting &Transportation Co., Ltd. (SHLTC), le premier lot de ses plateformes de travail aérien GTBZ58S qui, en se dépliant sur 58,6 mètres et en s'inclinant jusqu'à 45 %, est la plateforme de travail la plus haute du monde.

Wang Min, le président du Conseil et président de XCMG, a déclaré : « Grâce à l'appui des distributeurs, des fournisseurs et des partenaires internationaux, mais aussi du personnel de XCMG, la société se développe rapidement sur le marché international et se rapproche de l'objectif qui est de réaliser 50 % de son chiffre d'affaires sur les ventes à l'étranger. »

Valery Aleksandrovich Tubabba, le directeur général de KBA, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « XCMG est l'un des fabricants de machines de construction les plus réputés au monde ; les performances de ses équipements miniers sont de premier ordre, ses produits de qualité supérieure et son réseau de service après-vente parfaitement exhaustif. KBA collabore avec XCMG en toute confiance. »

Mis au point selon les normes Or « De pointe et résistant » de la marque, la GTBZ58S fait partie des 14 nouvelles plateformes de travail aérien présentées par XCMG à bauma China 2018 et constitue la nouvelle force de l'entreprise dans le secteur du travail aérien.

XCMG a également organisé une cérémonie de remerciement pour les concessionnaires à l'étranger, lors du salon bauma China 2018. La société a connu une croissance fulgurante sur le marché mondial, en exportant pour plus de 1,3 milliard d'USD, soit une hausse de 40 % d'une année à l'autre. Ses produits sont désormais présents dans 182 pays et régions.

À propos de XCMG

Créée il y a 74 ans, XCMG est une multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde. Elle se classe actuellement au sixième rang dans l'industrie mondiale des machines de construction. Ses produits s'exportent dans plus de 177 pays et régions du monde.

