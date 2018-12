L'expédition de la deuxième livraison mensuelle de dérivés pétroliers Saoudiens au Yémen est complétée







RIYADH, Arabie saoudite, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- L'expédition de la deuxième livraison mensuelle de dérivés pétroliers Saoudiens au Yémen en vertu d'un décret royal Saoudien a commencé avec l'arrivée d'une livraison de diesel le 30 novembre et a été complétée avec l'arrivée de la livraison finale de mazout le 8 décembre au port d'Aden. Le SDRPY (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) a livré 97 000 tonnes de fioul au total dans la deuxième livraison, y compris 65 000 tonnes de diesel et 32 000 tonnes de mazout destinés à 64 centrales électriques dans 10 gouvernorats du Yemen du sud, central, nord-central et oriental du Yémen.

L'Aden Refinery Company distribue le fuel aux gouvernorats d'Hadhramaut, Shabwa, Al-Jawf, Marib, Al-Mahra, Abyan, Aden, Lahij, Socotra et Taiz. Les expéditions suivent la première livraison mensuelle de 87 000 tonnes qui sont arrivées à Aden et Mukalla en octobre et novembre.

Le vice-premier ministre et ministre de l'électricité et de l'énergie du Yémen, Abdullah Mohsen al-Akwa, le gouverneur d'Aden Ahmed Salmin Rabi' et le directeur du bureau de SDRPY à Aden ont présidé les livraisons les plus récentes.

« Grâce à ces livraisons de fuel, le Royaume contribue à assurer l'éclairage et le fonctionnement des générateurs à travers le Yémen, alimentant les écoles, hôpitaux et autres établissements essentiels en électricité dans l'ensemble du pays », a déclaré Amb. Al Jaber. « Nous n'oublierons jamais nos frères et nos soeurs du Yémen, et nous les aiderons toujours, que ce soit sous forme de fournitures de fuel, de dépôts auprès de la Banque centrale du Yémen pour stabiliser la devise et l'économie, d'aide humanitaire ou de projets d'infrastructure. L'Arabie saoudite maintiendra ses efforts jusqu'à ce que tous les yéménites qui souffrent dans les conditions déplorables créées par l'insurrection Houthi appuyée par l'Iran atteignent des niveaux de vie dignes. »

Les livraisons sont effectuées en vertu d'un décret royal Saoudien émis en août pour la fourniture de dérivés pétroliers à hauteur de 60 millions USD par mois afin de soutenir l'économie yéménite, améliorer les niveaux de vie et réduire la souffrance causée par les milices Houthi appuyés par l'Iran. On estime que 8,5 millions de personnes bénéficieront de cette la subvention au Yémen.

