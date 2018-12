Empire Company finalise l'acquisition de Farm Boy, le meilleur détaillant alimentaire en Ontario







STELLARTON, NS, le 10 déc. 2018 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition de Farm Boy, l'un des détaillants alimentaires les plus dynamiques, florissants et prospères au pays. Toutes les conditions de clôture, y compris la réception d'une lettre de non-intervention du Bureau de la concurrence, ont été remplies.

« Nous sommes ravis de nous associer officiellement à Farm Boy », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Cette marque incroyable se distingue par ses magasins superbes ainsi que son service à la clientèle et son équipe de direction hors pair. Jean-Louis Bellemare, fondateur et cochef de la direction, et Jeff York, cochef de la direction, demeureront actionnaires et continueront d'exercer leurs fonctions à long terme. Ils assureront une gestion de l'entreprise distincte des activités d'Empire. Nous nous réjouissons à l'idée de stimuler la croissance de Farm Boy de manière exponentielle et de diffuser leur formule gagnante à plus grande échelle. »

MODALITÉS DE LA TRANSACTION

Par l'intermédiaire d'une filiale, Empire a fait l'acquisition de Farm Boy de Berkshire Partners et des actionnaires de la direction de Farm Boy sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 800 millions de dollars. Farm Boy a été instituée à titre d'entreprise distincte au sein de la structure d'Empire, et les cochefs de la direction de Farm Boy, conjointement avec des membres de la haute direction de l'entreprise, ont convenu de réinvestir en retour d'une participation de 12 % dans la continuité des activités de Farm Boy. Empire a financé la transaction par une combinaison de ses liquidités et d'une nouvelle facilité de crédit de premier rang sans garantie et non renouvelable de 400 millions de dollars.

À PROPOS D'EMPIRE COMPANY LIMITED

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 24,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 8,7 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 120 000 personnes.

À PROPOS DE FARM BOY

Les marchés d'aliments frais Farm Boy offrent une expérience de magasinage amusante et chaleureuse depuis plus de 36 ans. Ils comptent des légions d'amateurs loyaux à Brantford, Cambridge, Cornwall, Hamilton, Kingston, Kitchener, London, Ottawa, Pickering, Toronto (Etobicoke) et Whitby. Farm Boy exploite actuellement 26 magasins en Ontario, qui débordent tous de choix alimentaires sains et savoureux.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter » et d'autres expressions semblables, ainsi que par la conjugaison de ces verbes au futur et au conditionnel, et de leur forme négative.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2018 de la société.

