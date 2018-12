Rachat de parts dans le cours normal







QUÉBEC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu l'approbation de la Bourse de Toronto de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée le 9 novembre 2018. Dans le cadre de cette offre de rachat dans le cours normal des activités, Cominar peut racheter jusqu'à concurrence de 18 112 182 parts de Cominar ce qui représente environ 10% du flottant des parts au 28 novembre 2018. Le volume moyen quotidien des opérations pour la période de six mois précédant le 1 décembre 2018 s'établit à 323 847 parts. Conformément aux règles de la Bourse de Toronto, Cominar peut racheter quotidiennement un nombre maximal de 80 961 parts. La période de l'offre débutera le 12 décembre 2018 et prendra fin le 11 décembre 2019 ou à toute date antérieure à laquelle Cominar pourrait réaliser ses rachats dans le cadre de l'offre. Les parts seront rachetées pour le compte de Cominar par un courtier inscrit par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto ou d'autres systèmes de négociation parallèles canadiens. Le prix payé en contrepartie des parts correspondra à leur cours au moment de l'acquisition, et le nombre de parts rachetées ainsi que le moment de chaque rachat seront fixés par Cominar. La totalité des parts rachetées par Cominar seront annulées. En date du 28 novembre 2018, Cominar comptait 181 940 251 parts en circulation et le flottant est constitué de 181 121 824 parts. Dans le cadre de l'offre de rachat de 2017 de Cominar, 3 440 400 parts ont été rachetées en date du 28 novembre 2018 à un prix moyen pondéré de 14,50 $, par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto ou d'autres systèmes de négociation parallèles canadiens. Le nombre maximal approuvé de parts à acquérir dans le cadre de l'offre de rachat de 2017 était de 17 596 591 parts.

Cominar a aussi annoncé qu'il a mis en oeuvre avec un courtier un régime d'achat automatique afin de faciliter le rachat de ses parts dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Dans le cadre du régime d'achat automatique, le courtier de Cominar aura la faculté de racheter des parts aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités pendant les périodes où Cominar n'est pas normalement autorisé à le faire en raison de restrictions imposées par les organismes de réglementation ou pendant les périodes d'interdiction d'opérations qu'il s'impose à lui-même, entre autres périodes. Le courtier de Cominar effectuera les rachats en fonction des paramètres établis par la Bourse de Toronto et par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable ainsi que des modalités de la convention écrite des parties. Cominar peut suspendre le régime d'achat automatique ou y mettre fin seulement si il ne dispose pas de renseignements importants qui n'ont pas été rendus publics et que la décision de suspendre le régime ou d'y mettre fin n'est pas prise pendant une période d'interdiction d'opérations qu'il s'est imposée. Le régime d'achat automatique constitue un « régime automatique » pour les besoins de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et a été approuvé au préalable par la Bourse de Toronto.

Les fiduciaires de Cominar ont conclu que le rachat de parts émises et en circulation peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds dont dispose Cominar et que ce rachat serait donc dans l'intérêt de Cominar. Par suite de ce rachat, le nombre de parts émises diminuera et, par conséquent, la participation en parts proportionnelle des porteurs de parts restants augmentera au prorata.

PROFIL AU 10 DÉCEMBRE 2018

Cominar est le deuxième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 429 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 38,2 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Québec, Montréal et Ottawa. Cominar a pour objectifs de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

