Le gain inattendu : un rapport de BMO Gestion de patrimoine révèle un tournant dans les priorités financières des Canadiens après l'acquisition non prévue d'actifs financiers







La majorité des Canadiens qui reçoivent une somme d'argent non prévue ont tendance à rembourser des dettes et à partager la richesse nouvellement acquise avec des membres de la famille, des amis ou des organismes de bienfaisance

Selon les prévisions, des transferts de patrimoine de particuliers de l'ordre d'un billion de dollars environ s'opéreront vers la prochaine génération de Canadiens d'ici 2026

MONTRÉAL, le 10 déc. 2018 /CNW/ - BMO Gestion de patrimoine a publié aujourd'hui un rapport qui révèle que plus de la moitié des Canadiens interrogés priorisent actuellement l'atteinte des objectifs liés au style de vie à la retraite, leurs objectifs financiers changeant lorsqu'on leur demande d'imaginer l'acquisition non prévue d'actifs financiers.

Intitulé Le gain inattendu : Une bénédiction et non un fardeau, le rapport identifie les sources potentielles d'une manne financière :

un gain de loterie;

un héritage;

un règlement à la suite d'un divorce ou d'une blessure;

des prestations d'assurance;

une vente d'entreprise;

des revenus de placements boursiers.

Lorsqu'on leur demande d'imaginer recevoir un gain inattendu, les Canadiens âgés de 35 ans et plus changent leurs priorités financières.

Avant la manne financière Après la manne financière Réaliser les objectifs liés à mon style de vie à la retraite 55 % Partager le gain avec des membres de la famille, des amis ou des organismes de bienfaisance 64 % Accroître mon patrimoine 49 % Rembourser toutes les dettes 64 % Protéger mon patrimoine actuel 40 % Investir à la bourse, dans une entreprise ou dans une propriété 47 % Gérer mes impôts à la retraite 27 % Priorités ou objectifs financiers inchangés 38 % Aider financièrement mes enfants ou petits-enfants 20 % Acheter les articles coûteux dont j'ai toujours rêvé 17 % Autres 4 % Faire des folies et dépenser à ma guise 10 % Autres 1 %

Le changement de priorités financières est notable car le rapport révèle également que le Canada devrait voir environ 20 milliards de dollars transférés à la prochaine génération d'ici 2026, dont environ 70 pour cent sous forme d'actifs financiers.

« Quelle que soit la source de l'actif financier, recevoir une somme d'argent substantielle a des implications sociologiques et psychologiques inattendues. Bien que les occasions d'investissement importantes puissent être passionnantes, il faut se méfier des problèmes psychologiques liés au syndrome de richesse soudaine », a averti Chris Buttigieg, directeur - Institut Info-Patrimoine, BMO Gestion de patrimoine. « Il est important de demander conseil à des experts pour discuter de la manière dont une manne va modifier vos objectifs financiers et déterminer les causes qui importent le plus à vos yeux et à ceux de vos proches. »

Le rapport inclut également les principales préoccupations des répondants en matière d'investissement et de retraite, qui découlent d'une manne soudaine :

J'aurai besoin de conseils pour investir avec sagesse. (46 pour cent)

Quelle est l'incidence sur mes perspectives de retraite? (18 pour cent)

Puis-je ou devrais-je arrêter de travailler? (12 pour cent)

BMO offre les conseils suivants aux Canadiens pour les aider à gérer un gain inattendu :

Prenez votre temps : L'acquisition soudaine de richesses peut être passionnante, mais il est important de rester calme et de réfléchir à la manière dont une manne va influencer vos objectifs financiers.

Dressez un plan de gestion de patrimoine : Consultez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine de confiance pour discuter de vos priorités et de vos objectifs financiers, afin de vous aider à évaluer votre nouveau patrimoine et à mettre en oeuvre les stratégies vous permettant d'atteindre vos objectifs avec efficacité.

Remboursez vos dettes : Commencez par régler vos dettes financières, en particulier celles dont le taux d'intérêt est élevé, ou envisagez une stratégie de swap de dettes.

Constituez-vous un fonds d'urgence et établissez un budget : Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est le moment idéal pour vous mettre à la tâche.

Partagez votre richesse et préparez l'héritage que vous souhaitez laisser : Votre nouvelle situation financière peut nécessiter une mise à jour de vos plans successoraux et une discussion sur la manière dont vous souhaitez qu'on se souvienne de vous. Il existe de nombreux avantages fiscaux à faire des dons de bienfaisance généreux ou à établir un mécanisme de dons à long terme, tels qu'un fonds à vocation arrêtée par le donateur ou une fondation, afin de vous associer aux causes qui sont importantes pour vous.

Pour obtenir un exemplaire du rapport complet, qui contient d'autres résultats du sondage ainsi que des conseils financiers, visitez https://www.bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine/patrimoine-conseils#--tabs-1544204404550-

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :