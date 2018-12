Le duo des chats de Roger Vivier







La Maison célèbre les fêtes de fin d'année avec un film plein d'excentricité et d'ironie

Pour le lancement des créations Très Vivier pour les fêtes de fin d'année, Roger Vivier présente un film avec l'icône du cinéma français Catherine Deneuve et d'autres personnages hauts en couleur.

Inspiré du célèbre morceau Duo des chats de Rossini et mis en scène par le réalisateur, auteur et cinéaste Michael Haussman, ce film raconte l'histoire d'une famille parisienne excentrique célébrant Noël. Sous le regard attentif de leur mère et devant leur famille réunie, des jumelles transforment une représentation des plus classiques en un violent crêpage de chignons pour une paire d'escarpins Très Vivier.

Catherine Deneuve, icône de style et muse de Monsieur Vivier, incarne le personnage de la mère lors d'une représentation spéciale dans sa demeure parisienne : assise devant la scène improvisée, elle regarde les jumelles, jouées par Nadia Treszkiewicz, se partager le micro pour l'interprétation du lent duo miaulé de Rossini. Tandis qu'elles chantent, elles remarquent une seule et unique boîte renfermant une paire de souliers Roger Vivier, posée sur les genoux de Catherine Deneuve.

Le spectacle se transforme rapidement en un combat de chats sauvages. À mesure que la scène prend des allures de ring de boxe, Catherine Deneuve en devient son arbitre symbolique. Les jumelles se donnent des coups de griffes, s'attrapent par les cheveux puis chutent et roulent l'une sur l'autre jusqu'à ce que le décor leur tombe dessus. Coincées dans le rideau, elles ressemblent à deux chats pris dans le sac. Le sourire aux lèvres et le regard empreint d'ironie, Catherine Deneuve sauve la situation en dévoilant subrepticement une autre boîte identique de souliers Roger Vivier. Les jumelles tiennent alors fièrement les souliers contre leur visage.

Le film, plein d'humour, au rythme effréné, est monté sur la musique originale du duo félin et comprend également une apparition du directeur de la Création de Roger Vivier, Gherardo Felloni, et de la collectionneuse de costumes orientaux et couture, Cecilia Matteucci Lavarini.

