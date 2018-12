Le MakeX Robotics Competition 2018 révèle les champions du monde et les programmes des compétitions en ligne pour 2019







- MakeX 2019 aura de nouveaux thèmes et programmes, et mettra en ligne des concours créatifs

SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, le concours MakeX Robotics Competition, lancé et sponsorisé par Makeblock, a organisé ses finales mondiales de 2018 au stade Nansha de Canton et a annoncé les champions annuels, de même que de nouveaux thèmes et programmes pour 2019.

350 équipes de diverses nationalités ont atteint le sommet pour figurer dans les finales après des mois de compétition dans 50 villes à travers 20 pays en Europe, aux Amériques, en Asie et en Océanie.

Le tournoi a commencé le 7 décembre 2018 pour se terminer avec 8 équipes remportant 500 000 renminbi du fonds éducatif STEAM Education Dream (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques).

Coding Academy est un groupe du Mexique et il a suivi un long chemin pour parvenir jusqu'aux finales. « Nous sommes très fiers de nos enfants et nous sommes heureux de voir que les jeux leur ont plu, » a commenté leur instructeur. « Les enfants sont fous des robots, et toutes les mères sont présentes avec eux aujourd'hui. Pouvoir jouer ici a demandé beaucoup de travail, mais cela en valait la peine. »

Jasen Wang, fondateur et PDG de Makeblock, initiateur et sponsor de MakeX, a souligné : « La robotique est le meilleur moyen d'apprendre aux enfants à coder. En entrant en compétition contre des robots, ils mettent à l'épreuve leur réflexion, leur habilité à résoudre des problèmes, à communiquer et à créer, et ils apprennent à découvrir le monde numérique à travers leur façon de coder. Nous voulons accueillir les meilleurs tournois de robotique et nous espérons qu'un jour nous pourrons apporter MakeX à chaque coin du globe. »

À l'occasion de la grande finale du tournoi, le comité du MakeX Robotics Competition a annoncé les nouveaux programmes du concours pour le MakeX 2019 :

MakeX Spark-My City, programme créatif de faible niveau pour élèves âgés de 6 à 18 ans ;

MakeX Coding-Multiple Themes, programme communautaire créatif en ligne.

Le comité a également présenté de nouveaux thèmes sur les programmes existants en vue de la saison 2019 :

MakeX Starter-City Guardian ;

MakeX Challenge-Courageous Traveler ;

MakeX Premier-Strong Alliance.

MakeX 2019 communiquera l'esprit de MakeX de créativité, de travail d'équipe, de partage et d'amusement ayant l'éducation STEAM en son coeur. L'ingénierie, la collaboration et la tactique des concurrents seront soumises à l'épreuve. Plus d'options d'équipement seront disponibles dans MakeX 2019, en particulier de nouveaux modèles de tableau principal, des composantes électroniques, des moteurs et des éléments structurels afin d'introduire dans le tournoi encore plus d'enthousiasme, de compétitivité et d'expérience neuve. En rejoignant MakeX, les concurrents enrichiront en définitive leurs connaissances en science, en technologie, en ingénierie, en art et en mathématiques.

À propos de MakeX

Le MakeX Robotics Competition est un concours mondial de robotique pour les jeunes, organisé par Makeblock dans le but de promouvoir l'éducation STEAM et de former la nouvelle génération d'innovateurs. Avec ses règles sophistiquées pour le concours et son organisation professionnelle de l'événement, le MakeX Robotics Competition a établi la base de référence pour les compétitions internationales de robots. À ce jour, il a attiré vers ses tournois passionnants des centaines et des milliers d'étudiants de partout dans le monde.

