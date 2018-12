/R E P R I S E -- Avis aux médias - Condition féminine Canada/







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine, accompagnée de Kate Young, députée (London-Ouest) et de Peter Fragiskatos, député (London-Centre-Nord) lancera le Centre de connaissances sur la violence fondée sur le sexe et fera une annonce importante de financement de recherche.

Détails :

Date : 10 décembre 2018

Heure : 9 h 15

Emplacement :

Western University Centre for Research &

Education on Violence Against Women and

Children

Édifice John George Althouse

Pièce Community

1137, chemin Western

London (Ontario)

Note aux médias : accès libre

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Condition féminine Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :