/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un projet retenu dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions/

SAGUENAY, QC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le lundi 10 décembre 2018, pour faire l'annonce d'un projet ayant été retenu dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Gérald Savard.

Date : Le lundi 10 décembre 2018 Heure : 10 h Lieu : Hôtel Chicoutimi Salle Saguenay 460, rue Racine Est Chicoutimi (Québec) G7H 1T7

