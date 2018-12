/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Lametti parlera des nouveaux outils dont disposent les Canadiens pour protéger leur propriété intellectuelle à l'échelle internationale/







OTTAWA, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable David Lametti, prendra la parole dans le cadre d'une discussion d'experts sur la protection de la propriété intellectuelle (PI). Il parlera notamment des mesures adoptées par le gouvernement du Canada pour que les Canadiens puissent plus facilement protéger leur PI à l'échelle internationale. Cet événement, qui est organisé par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, réunira des représentants de North, d'Engineering Services Inc. et de CrossWing Inc. (sites en anglais), qui sont des entreprises canadiennes ayant des dessins industriels enregistrés et d'autres formes de protection de la PI en robotique, en intelligence artificielle et dans d'autres domaines hautement innovateurs.

Date : Le lundi 10 décembre 2018



Heure : 18 h (heure de l'Est)



Lieu : Bibliothèque et Archives Canada

Salon A -- Salle Margaret-Avison

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

La discussion d'experts sera diffusée en direct sur Twitter. Pour la regarder, rendez-vous sur le compte @OPIC_Canada à l'heure de l'événement.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :