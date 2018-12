Les cônes vaginaux LadySystem® maintenant disponibles sur Amazon.ca !







BLAINVILLE, QC, le 10 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Duchesnay inc. est heureuse d'annoncer que les cônes vaginaux LadySystem® sont maintenant disponibles sur Amazon.ca. Depuis le 1er novembre 2018, les femmes ont la possibilité de commander les cônes vaginaux en toute confidentialité chez l'un des détaillants en ligne les plus réputés au monde.

La thérapie LadySystem® est indiquée pour les femmes dont le plancher pelvien est affaibli, ce qui peut causer une incontinence urinaire à l'effort, un prolapsus modéré et/ou une sensibilité sexuelle réduite. Pour aider à tonifier les muscles affaiblis du plancher pelvien, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommande l'utilisation de cônes vaginaux comme moyen efficace de réduire les fuites urinaires gênantes dues à l'incontinence urinaire à l'effort.

Pour utiliser LadySystem®, il suffit d'insérer un cône comme un tampon. Une fois inséré, un réflexe de contraction ou une petite contraction volontaire de vos muscles pelviens maintiendra le cône en place pendant que vous poursuivez vos activités quotidiennes. Il est recommandé de pratiquer la thérapie durant 15 minutes, deux fois par jour et ce, pendant trois mois.

Les cônes vaginaux LadySystem® sont faits de matériaux hypoallergéniques, sans silicone et sans latex, de qualité médicale, conformes aux normes internationales de sécurité pharmacologique. LadySystem® est reconnu par la SOGC dans le cadre de son programme de reconnaissance de la marque.

Les cônes sont destinés à un usage personnel et pour éviter les infections, ils ne doivent pas être partagés. Les femmes devraient consulter leur médecin si elles ont un dispositif intra-utérin (stérilet), si elles prévoient débuter l'utilisation des cônes vaginaux LadySystem® pendant la grossesse, au cours des six semaines qui suivent l'accouchement ou ont récemment subi une épisiotomie, une césarienne ou toute autre complication gynécologique.

Pour de plus amples renseignements sur LadySystem®, veuillez consulter le site web et les instructions.

Pour toute information, question ou préoccupation concernant LadySystem®, veuillez communiquer avec notre service d'information médicale sans frais au 1 888-666-0611 ou par courriel.

À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principale centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie.

Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez duchesnay.com .

