/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly parlera du potentiel économique du tourisme au Canada et de l'emploi pour les familles de la classe moyenne devant l'Economic Club of Canada/







TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole devant l'Economic Club of Canada (anglais) à Toronto. La ministre Joly parlera du potentiel économique du tourisme au Canada et des bons emplois que le secteur procure pour aider les familles de la classe moyenne. Elle abordera également le sujet de la prochaine stratégie fédérale en matière de tourisme.

Par ailleurs, Dominic Barton, associé directeur général mondial émérite chez McKinsey, parlera du rapport Exploiter le potentiel de l'économie touristique canadienne, qui vient d'être publié.

Ce déjeuner-causerie est organisé par l'Economic Club of Canada, un forum de haut niveau fort respecté qui favorise les discussions et les échanges de perspectives et d'opinions entre les leaders et les influenceurs les plus marquants du monde entier. L'événement sera diffusé en direct sur le compte Twitter @TourismeCDN.

Déjeuner-causerie



Date : Le lundi 10 décembre 2018



Heure : 7 h 30



Lieu : Hôtel Marriott Eaton Centre

525, rue Bay

Toronto (Ontario)

Suivez @tourismeCDN sur les médias sociaux pour obtenir des nouvelles touchant le tourisme et participez à la conversation en utilisant les mots-clics #tourisme et #emplois : Twitter, Instagram

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 06:00 et diffusé par :