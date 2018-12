Avis aux médias - Observations finales des parties ayant qualité pour agir - Ottawa, Ontario







VANCOUVER, le 10 déc. 2018 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sera à Ottawa, en Ontario, pour consigner les observations finales des parties ayant qualité pour agir du lundi 10 décembre au vendredi 14 décembre 2018. Cet événement aura lieu à l'hôtel The Westin Ottawa, où plus de 40 parties ayant qualité pour agir présenteront leurs observations aux commissaires. L'événement est ouvert au public. Il 'agit du dernier des deux événements consacrés aux observations finales. Au cours de la semaine du 26 au 30 novembre 2018, 19 parties ayant qualité pour agir ont présenté leurs observations aux commissaires à Calgary, en Alberta.

Le calendrier des activités et l'horaire des cérémonies seront disponibles sur notre site Web :

http://www.mmiwg-ffada.ca/publication/closing-submissions-of-the-parties-with-standing-ottawa/

Les médias qui souhaitent participer aux audiences doivent s'inscrire par courriel à : media@mmiwg-ffada.ca. Les demandes d'accréditation des médias peuvent être téléchargées ici : http://www.mmiwg-ffada.ca/media/.

Les représentants des médias qui souhaitent travailler sur les lieux des audiences sont conviés à une séance d'information le lundi 10 décembre 2018 à 8 h 30.

Les audiences seront également diffusées en direct sur notre site Web et sur notre page Facebook :

Site Web : http://www.mmiwg-ffada.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/MMIWG/

Nous tenons compte des volontés exprimées par les peuples qui habitent les territoires où se déroulent les audiences. Toutes les cérémonies sont ouvertes au public. Afin de respecter les protocoles applicables, les photos et les enregistrements vidéos pourraient être interdits lors des cérémonies.

