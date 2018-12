CZUR Aura : un scanner de livres intelligent, compact, portable et léger, disponible sur Indiegogo







SHENZHEN, Chine et HONG KONG, 10 décembre 2018 /PRNewswire/ -- CZUR a récemment annoncé le lancement d'un nouveau scanner de livres intelligent, destiné au marché intérieur. Doté de lumières latérales innovantes, le produit est nommé « Aura ». Fondée en 2013, CZUR est une entreprise mondiale de technologie, basée à Shenzhen, qui se consacre à exploiter les dernières solutions de numérisation et d'archivage. Elle vise à créer la nouvelle gamme de dispositifs destinés au « Smart Office » (bureau intelligent) afin d'améliorer l'efficacité professionnelle dans les bureaux commerciaux et dans ceux aménagés à domicile. Cette entreprise high-tech est un fer de lance dans le secteur des dispositifs pour les bureaux intelligents et a récemment lancé son tout dernier scanner de livres intelligent et innovant, CZUR Aura, sur Indiegogo.

CZUR propose désormais Aura à un « prix compétitif » sans précédent, avec une remise de 100 dollars, sur Indiegogo. Le dispositif numérise des livres, des magazines, des objets et tout autre document papier à de très grandes « vitesses commerciales ». Il révolutionne l'expérience de numérisation grâce à la toute dernière technologie basée sur l'intelligence artificielle et à sa propre technologie brevetée d'aplatissement des courbes. Selon les estimations actuelles, plus d'un million USD aurait été levé sur Indiegogo en raison de la disponibilité de cette technologie et le cap du million USD aurait été atteint rapidement. Utilisable comme scanner de bureau intelligent et lampe de bureau, Aura a également été lauréat, cette année, du prestigieux prix « Red Dot Design Award 2018 » pour son design minimaliste et raffiné. Aura a fait de grandes avancées dans l'instauration de normes de numérisation professionnelles sur le marché national et dans la lutte contre l'inefficacité et le flou de l'image. Aura se distingue des autres scanneurs compétitifs sur le marché par sa polyvalence sans commune mesure et ses caractéristiques stupéfiantes.

CZUR est vraiment très heureuse de sortir Aura sur Indiegogo à un prix réduit. Le produit va révolutionner les applications des bureaux modernes aménagés à domicile et sera sans aucun doute utile également dans les bureaux commerciaux personnels.

Compact, portable et léger (1,5 kg), Aura peut être emballé rapidement et emmené n'importe où. La plupart des scanners existants sont des scanners à plat, dont la plupart n'ont pas su résoudre complètement les problèmes comme les faibles vitesses de numérisation et le manque de clarté. Aura ne se contente pas d'offrir un nouveau design, mais permet aussi un grand volume de numérisation et peut numériser un livre entier sans couper la reliure. Cela se traduit par la possibilité de numériser une page en deux secondes (300 pages en 20 minutes) pendant la numérisation d'un livre standard, ce qui est beaucoup plus rapide que de numériser un livre avec un scanner à plat habituel. Aura peut également accepter différents types d'objets tels que des partitions et des photos.

Aura apporte la qualité professionnelle sur le marché national et les critiques laissent entendre que le scanner est plus performant que des modèles plus chers et plus grands. CZUR, « Continue Zeal Until Real » (Poursuivre le zèle jusqu'à ce qu'il soit réel) a été à la hauteur de son nom et a été synonyme de véritable innovation sur le marché intérieur avec Aura.

https://www.indiegogo.com/projects/aura-speeds-simplifies-all-your-scanning-needs#/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/795175/CZUR_TECH_aura.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/795174/CZUR_TECH_aura_indiegogo.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2018 à 02:51 et diffusé par :