Nouveau record : 4 067 291 $ amassés!

MONT-TREMBLANT, QC, le 9 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que l'organisation du 24h Tremblant annonce avoir atteint de nouveaux sommets lors de sa 18e édition qui vient de se terminer. Non seulement le nombre de participants était plus élevé que jamais - ils étaient 3 524 à skier, marcher ou courir - mais pour la 18e année consécutive, le 24h Tremblant a fracassé tous ses records en amassant la somme 4 067 291 $ au bénéfice de la grande cause des enfants.

L'édition 2018 en bref

4 067 291 $ amassés, grâce à 40 572 dons

3 524 participants ayant bravé des températures hivernales difficiles

19 327 descentes de ski

36 100 kilomètres de marche et de course, donc 7720 tours de parcours!

Plus de 350 bénévoles dévoués

86 400 secondes d'effort et de défi sportif

10 ambassadeurs dédiés

9 enfants parrainés

3 fondations bénéficiaires

2 soirées festives et enflammées

Des centaines d'événements bénéfices organisés par les équipes tout au long de l'année

Des milliers de litres de café, de mots d'encouragement, de sourires

Des vies changées

Une 19e édition confirmée les 6, 7 et 8 décembre 2019

Une édition dont nous nous souviendrons longtemps

Plus qu'un défi sportif, le 24h Tremblant offre une expérience sans égale aux participants et visiteurs grâce aux nombreuses activités où générosité, émotions, plaisir et dépassement de soi se côtoient.

Parmi celles-ci, le spectacle de la nouvelle ambassadrice Marie-Mai, qui a enflammé les planches de la scène Rogers au pied des pentes samedi soir et fait vibrer la montagne toute entière au son de ses plus grands succès. Mélissa Lavergne et ses invités Yann Perreau, Paul Doucet, Karim Ouellet et Alfa Rococo ont ensuite pris le relais avant de laisser la place à Igloofest et CRi, une nouveauté cette année, qui ont fait danser les participants et visiteurs jusqu'aux petites heures du matin.

Tous unis pour les enfants

En plus des milliers de participants, visiteurs et donateurs, de nombreuses personnalités, entreprises et organisations se sont unies pour soutenir la grande cause des enfants.

Cette année encore, le 24h Tremblant a pu compter sur une équipe d'ambassadeurs hors pair qui a permis à l'événement de rayonner aux quatre coins du Québec. Marie-Mai, Benoît Gagnon, Philippe Fehmiu, Erik Guay, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Lianne Laing, Dominic Arpin, Phil Roy et Frédéric Plante ont contribué depuis plusieurs semaines à sensibiliser le public à l'importance de donner généreusement et d'encourager les participants et les fondations bénéficiaires.

Le montant record amassé et ce grand événement en soi n'auraient évidemment pu être possibles sans le dévouement de partenaires commanditaires et grands donateurs qui, grâce à leur implication, ont démontré à quel point la cause des enfants leur tient à coeur.

Réflexions sur le vif!

«?Je suis fasciné par l'engagement de tant de participants au 24h Tremblant et autour de la grande cause des enfants. Les efforts investis plusieurs mois en amont portent leurs fruits année après année et je suis fier de partager ce moment magique avec tous les participants. »

Simon St-Arnaud, producteur exécutif, 24h Tremblant

«?Je suis toujours immensément ému de voir l'impact des dons amassés pour nos trois principales fondations bénéficiaires. Ce sont de nombreuses vies qui ont été, et qui continueront d'être changées. À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette 18e édition du 24h Tremblant, j'ai envie de vous dire un seul mot : MERCI! Merci d'y croire, merci de participer, merci de donner. Vos gestes font une réelle différence. »

Patrice Malo, président de la Fondation 24h Tremblant

Où vont les dons

Les dons récoltés au 24h Tremblant sont remis à nos trois fondations bénéficiaires : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation Tremblant et la Fondation des Sénateurs d'Ottawa.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation des dons, visiter la page 24htremblant.com/notre-fondation#dons

À propos du 24h Tremblant

Le 24h compte sur plus de 40 000 donateurs annuellement et attire des foules excédant les 30?000 personnes, dont plus de 3?500 participants, commanditaires, célébrités, musiciens et journalistes. Le 24h Tremblant, c'est un défi sportif qui se relève en équipes de 6 à 12 participants qui se relaient pendant 24 heures dans une des trois épreuves proposées : le ski, la marche ou la course à pied. Les équipes inscrites participent à une collecte de dons où tous les profits sont remis à trois grandes fondations vouées à la cause des enfants. Qui plus est, des spectacles d'envergure et une foule d'activités se déroulent tout au long du week-end pour en faire une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de tous!

