European Business Awards: les secrets de l'incroyable succès des entreprises publiés aujourd'hui

LONDRES, December 8, 2018 /PRNewswire/ --

Une nouvelle collection d'études de cas des European Business Award se penche sur la réussite de certaines des entreprises les plus dynamiques d'Europe

Quels sont les secrets du succès d'une entreprise et comment fait-on pour changer le monde ? Comment à Malte, un père et son fils sont-ils parvenus à créer un empire mondial de 12 entreprises ? Comment une société norvégienne a-t-elle révolutionné le secteur du recyclage et évité que 27 millions de tonnes de CO 2 soient relâchées dans l'atmosphère en une seule année ?

Les réponses à ces questions et plus encore se trouvent dans un nouveau portrait de l'excellence en affaires intitulé « Entreprises qui gagnent : à quoi ressemblent les meilleures entreprises d'Europe ? », compilé par les prestigieux European Business Awards. Cette collection d'études de cas met à l'honneur des talents exceptionnels et des entreprises dynamiques, start-ups ou entreprises familiales, qui ont connu le succès (en faisant souvent face à l'adversité), mettent en oeuvre des innovations exceptionnelles, et transforment le visage de la communauté d'entreprises européennes.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Ce livre présente les entreprises inspirantes et performantes ayant participé aux Awards qui adoptent des technologies perturbatrices, créent des opportunités et contribuent à construire une Europe plus prospère. Nous avons besoin de plus d'entreprises comme elles ! »

Les European Business Awards (http://www.businessawardseurope.com/) sont un concours d'entreprises influent fondé sur la croyance que des entreprises prospères, innovantes et éthiques sont une force pour le bien social et aideront à créer une Europe plus prospère.

Découvrez les entreprises incluses dans « Entreprises qui gagnent : à quoi ressemblent les meilleures entreprises d'Europe ? » ici : http://bit.ly/CaseStudyCollection

Les dix-sept incroyables entreprises qui figurent dans ce livre d'études de cas sont :

Bonum, Norvège - Bonum acquiert, développe et vend des projets immobiliers attrayants, tout en fournissant de services de développement et de gestion de projet, et a également remporté le prix de l'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires compris entre 26 et 160 millions d'euros.

Dundee Precious Metals, Bulgarie - Société minière visionnaire qui a révolutionné l'exploitation minière en développant des moyens pour rendre la production plus efficace, réduire les déchets et améliorer la communication à travers son réseau minier.

Kurt Mueller GMBH, Allemagne - Entreprise familiale de deuxième génération offrant des solutions d'hygiène professionnelle à une clientèle de plus en plus importante à travers l'Allemagne.

Marine Instruments, Espagne - Société maritime innovante qui développe des technologies et des solutions pour rendre le secteur halieutique plus durable à travers le monde.

Øksnes Entreprenør AS, Norvège - Entreprise du bâtiment norvégienne de premier plan spécialisée dans l'infrastructure maritime, qui met son expertise à profit pour construire des écoles et des hôpitaux dans la région.

OWIWI, Grèce - Société créatrice d'une plateforme d'évaluation des talents ludique qui aide les entreprises à mesurer les compétences générales des candidats à travers des jeux immersifs.

OzoGroup of Companies Ltd, Malte - Société de sous-traitance leader de Malte composée de 12 entreprises qui se spécialise dans le nettoyage, l'hôtellerie, les soins, la propriété et la sécurité.

PENT? G?Y?M A.?, Turquie - Avec 363 magasins en Turquie et plus de 150 dans le monde, Penti est une marque leader de lingerie, de bonneterie et de maillots de bain, ainsi que le second plus important fabricant de collants d' Europe .

. Pomurske Mlekarne, Slovénie - L'une des plus anciennes laiteries de Slovénie qui s'est remise d'aplomb après avoir été au bord de la faillite et est devenue une société multimillionnaire.

Pro-Ject Audio, Autriche - Pro-Ject Audio fabrique et exporte des composants hi-fi pour les platines et les tourne-disques, offrant des produits de qualité aux amateurs de musique du monde entier pour un prix modique.

Riwal Holding Group, Pays-Bas - Riwal se spécialise dans la location et la vente d'équipement pour le travail en hauteur dans 70 pays à travers le monde, et a remporté le prix de l'engagement de la clientèle et des marchés de cette année.

Socialab, Grèce - Société grecque proposant des stratégies de publicité numérique innovantes ainsi que des cours sur les médias numériques à plus de 1 250 personnes par le biais de l'ALBA Graduate Business School.

Synergy Security Solutions, Irlande - Fournisseur international leader des services de sécurité infogérés, employant des technologies intelligentes pour offrir une gamme complète de solutions de gestion de la sécurité, des gardes en uniforme au conseil en sécurité.

Tomra Systems ASA, Norvège - Les distributeurs automatiques inversés de TOMRA ont révolutionné le secteur du recyclage en recueillant et en recyclant plus de 715 000 tonnes de métal chaque année. Cette année, la société a remporté le prix de l'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros ou plus.

True Potential LLP, Royaume-Uni - En utilisant la technologie pour simplifier le processus d'épargne, True Potential a révolutionné la gestion du patrimoine et a été nommée lauréat public européen de cette année.

Vitari AS, Norvège - Société de conseil en informatique peuplée de conseillers hautement qualifiés dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de la relation client et de la gestion des ressources humaines.

Y Soft Corporation, a.s., République tchèque - En créant des solutions de bureautique d'entreprise, Y Soft oeuvre à construire des entreprises intelligentes et permet aux employés d'être plus productifs et créatifs.

