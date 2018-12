Olympus Canada reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto







Au nombre des marques de distinction citées l'engagement des employés envers la mission et la culture positive et solidaire chez les employés CENTER VALLEY, Pennsylvanie, 7 décembre 2018 /CNW/ - Olympus, important chef de file technologique mondial dans la conception et la fourniture de solutions novatrices pour interventions médicales et chirurgicales, entre autres activités métier, a annoncé aujourd'hui qu'Olympus Canada a été nommée, pour la troisième année consécutive, l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto. Le prix reconnaît les principaux avantages sociaux accordés aux employés, en matière de formation, de santé et de famille, notamment les subventions généreuses pour frais de scolarité, les comptes de dépenses de santé et les congés de maternité et de paternité pour les nouveaux parents.

S'attardant sur le prix, Bill Collins, président et chef de la direction d'Olympus Canada, a déclaré : « Notre entreprise veille à la santé et à la sécurité de la société et, en fin de compte, à l'épanouissement de la vie même. Pour bien y réussir, nous devons nous occuper de la santé et du bien-être de nos employés, une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Nous sommes fiers de recevoir, pour la troisième année consécutive, cette marque de reconnaissance de nos efforts. »

Shaila Sachedina, directrice de la comptabilité chez Olympus Canada, affirme que la mission d'Olympus l'inspire à donner plus, et qu'elle voit cette motivation chez les membres de son équipe. « L'attitude de l'équipe, dit-elle, se résume en ceci : 'Que pouvons-nous faire et en quoi pouvons-nous être utiles ?' C'est vraiment agréable de travailler avec un groupe de personnes qui ont à coeur ce qu'elles font. »

Le concours Greater Toronto's Top Employers reconnaît les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto offrant des programmes de ressources humaines de premier ordre ainsi que des politiques avant-gardistes en milieu de travail. Les rédacteurs de Mediacorp ont classé les employeurs en fonction de huit critères : (1) Milieu de travail physique; (2) Atmosphère de travail et milieu social; (3) Avantages santé, pécuniaires et familiales; (4) Vacances et congés; (5) Communications avec les employés; (6) Gestion du rendement; (7) Formation et perfectionnement professionnel; et (8) Participation/engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et les plus novateurs.

Voici, entre autres, les avantages sociaux des employés d'Olympus qui ont été pris en considération pour l'attribution du prix : possibilité de travailler à domicile pour certains employés; subventions pour frais de scolarité pouvant atteindre 5 250 $ par an et subventions à l'accréditation professionnelle; deux jours de congé payé par année aux employés qui veulent faire du bénévolat auprès d'un organisme sans but lucratif; et dons de contrepartie à des organismes de bienfaisance jusqu'à concurrence de 2 000 $.

Pour en savoir plus sur Olympus Canada, veuillez composer le 1-800-848-9024 ou consulter le site http://www.olympuscanada.com/.

À propos d'Olympus Canada

Important chef de file technologique mondial, Olympus met au point des solutions optiques et numériques novatrices à l'usage des systèmes médicaux, des sciences de la vie, des procédés industriels, des appareils photo et des produits audio. Depuis qu'elle est en activité, une histoire qui remonte à de près de 100 ans, Olympus s'efforce d'être en prise sur les besoins de la société et de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante.

Olympus Canada Inc. (OCI), établie à Richmond Hill, en Ontario, gère les activités et l'effectif de la société, à l'échelle du Canada, dans les domaines des ventes, du marketing, du service et de soutien. Reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto, en 2017, 2018 et 2019, OCI s'est engagée à revaloriser les compétences de ses employés et à soutenir les collectivités locales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur olympuscanada.com et truetolife.com.

