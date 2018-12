BlackRock(MD) annonce que les porteurs de parts ont voté en faveur de la modification de l'objectif de placement du iShares Balanced Income CorePortfolio(MC) Index ETF et du iShares Balanced Growth CorePortfolio(MC) Index ETF







TORONTO, 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK) et gestionnaire du iShares Balanced Income CorePortfolioMC Index ETF (« CBD ») et du iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF (« CBN » et, avec le CBD, les « Fonds iShares »), est heureuse d'annoncer qu'aux assemblées extraordinaires qui ont eu lieu aujourd'hui, les porteurs de parts de chacun des Fonds iShares ont approuvé une modification proposée de l'objectif de placement fondamental de chaque Fonds iShares et certaines questions connexes qui ont été annoncées antérieurement le 28 septembre 2018 (les « propositions »).



Puisque toutes les approbations nécessaires ont été obtenues, vers le 11 décembre 2018 (la « date de prise d'effet »), BlackRock Canada modifiera la dénomination et l'objectif de placement fondamental de chaque Fonds iShares de la façon suivante :

Dénomination actuelle

(et symbole à la TSX) Nouvelle dénomination

(et symbole à la TSX1)) Objectif de placement fondamental actuel Nouvel objectif de placement fondamental iShares Balanced Income CorePortfolioMC Index ETF

(CBD) iShares Core Balanced ETF Portfolio

(XBAL) Le Fonds iShares a été conçu afin de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Sabrient Global Balanced Income Index, déduction faite des frais. Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe. iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF

(CBN) iShares Core Growth ETF Portfolio

(XGRO) Le Fonds iShares a été conçu afin de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Sabrient Global Balanced Growth Index, déduction faite des frais. Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

1) Le symbole de chaque Fonds iShares à la TSX devrait être remplacé vers le 18 décembre 2018. Les numéros CUSIP des Fonds iShares ne seront pas remplacés suivant la mise en oeuvre des propositions.

De plus, vers la date de prise d'effet, la stratégie de placement de chaque Fonds iShares, qui consiste à investir principalement dans les fonds négociés en bourse qui figurent à l'occasion dans son indice, sera remplacée par une stratégie de répartition stratégique de l'actif à long terme dans le cadre de laquelle chaque Fonds iShares investira dans un portefeuille de FNB iShares géré selon certaines répartitions cibles. Selon la nouvelle stratégie de placement, les Fonds iShares seront autorisés à investir dans des FNB iShares qui sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs canadienne ou américaine, ainsi que sur la London Stock Exchange.

De plus, vers la date de prise d'effet, BlackRock Canada mettra en oeuvre une réduction des frais de gestion et une modification de la structure de frais de chaque Fonds iShares comme il est indiqué ci?après. Outre la réduction des frais de gestion annuels actuels de BlackRock Canada indiquée dans le tableau ci-après, la structure de frais de chaque Fonds iShares sera modifiée de façon à remplacer sa structure de frais de gestion actuelle par une structure de frais annuels totaux. Selon la nouvelle structure de frais annuels totaux, BlackRock Canada ou un membre de son groupe aura droit à une rémunération pour agir à titre de gestionnaire de chaque FNB iShares dans lequel chaque Fonds iShares peut investir (la « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, les « frais annuels totaux »). Puisque la rémunération relative à un produit sous?jacent sera incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquelles les Fonds iShares peuvent investir, la rémunération relative à un produit sous-jacent sera prise en charge indirectement par les Fonds iShares. Selon la nouvelle structure de frais, BlackRock Canada rajustera les frais de gestion devant lui être versés par chaque Fonds iShares pour s'assurer que les frais annuels totaux que chaque Fonds iShares verse directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe ne dépassent pas le pourcentage de la valeur liquidative indiquée dans le tableau ci?après. Ces modifications devraient réduire de façon importante le ratio des frais de gestion de chaque Fonds iShares.

Dénomination actuelle

(et symbole à la TSX) Frais de gestion

annuels actuels2) Nouveaux frais

annuels totaux iShares Balanced Income CorePortfolioMC Index ETF

(CBD) 0,25% 0,18% iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF

(CBN) 0,25% 0,18%

2) Selon la structure de frais actuelle de chaque Fonds iShares, outre les « frais de gestion annuels actuels » indiqués dans le tableau ci?dessus, BlackRock Canada ou un membre de son groupe a le droit de recevoir des frais en contrepartie de ses services à titre de fiduciaire ou de gestionnaire de chaque FNB iShares sous-jacent dans lequel le Fonds iShares investit. La moyenne pondérée de la rémunération relative à un produit sous-jacent ne dépasse pas 0,55 %, dans le cas du CBD, et 0,65 %, dans le cas du CBN.

La fréquence des distributions des Fonds iShares passera également d'une fois par mois à une fois par trimestre vers la date de prise d'effet.

BlackRock Canada prévoit que la réorientation du portefeuille de chaque Fonds iShares en vue d'atteindre son nouvel objectif de placement fondamental et de sa nouvelle stratégie de placement sera entièrement mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2018. BlackRock Canada prévoit que la réorientation du portefeuille puisse donner lieu à la réalisation de gains en capital nets pour chaque Fonds iShares et que chaque Fonds iShares versera les gains en capital net ainsi réalisés, le cas échéant, aux porteurs de parts en argent dans le cadre d'une distribution spéciale au plus tard le 31 décembre 2018. Cette distribution en espèces spéciale de gains en capital s'ajoutera aux distributions de fin d'exercice habituelles de chaque Fonds iShares qui sont décrites dans le prospectus des Fonds iShares à la rubrique « Politique en matière de distributions ? Distributions de fin d'exercice ». Selon l'estimation de BlackRock Canada en date du 23 novembre 2018, cette distribution en espèces spéciale de gains en capital versée par le CBN correspondra à environ 5,25 % de sa valeur liquidative par part, et aucune distribution en espèces spéciale de gains en capital de la sorte n'est actuellement prévue pour le CBD. Cette estimation peut changer, notamment en fonction de la conjoncture et de la fluctuation des marchés et de l'activité au sein du portefeuille d'un Fonds iShares, d'ici la date de distribution. Si vous détenez des parts des Fonds iShares par l'entremise d'un régime enregistré ou d'un compte d'épargne libre d'impôt, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur ces distributions. Les porteurs de parts qui ont choisi de participer au régime de réinvestissement des distributions des Fonds iShares doivent savoir que ces distributions ne seront pas admissibles aux fins du régime. De plus amples renseignements sur les distributions en espèces spéciales de gains en capital de chaque Fonds iShares seront présentés dans un prochain communiqué.

Suivant la mise en oeuvre des propositions, les parts des Fonds iShares ne constitueront plus des « parts indicielles » en vertu du Règlement 81?102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81?102 ») puisque les Fonds iShares ne viseront plus à investir de manière à reproduire le rendement d'un indice.

De plus amples renseignements sur les Fonds iShares et les modifications décrites aux présentes sont présentés dans les documents d'information mis à jour pour les Fonds iShares qui devraient être déposés vers la date de prise d'effet et qui seront ensuite affichés sur le site www.sedar.com .

Modification des niveaux de risque de placement

Dans le cadre de la mise en oeuvre des propositions, BlackRock Canada a appliqué de nouveau la méthode de classification du risque de placement décrite dans le Règlement 81?102 afin d'établir le niveau de risque de placement de chaque Fonds iShares. Puisque les antécédents de rendement des Fonds iShares ne remontent pas à 10 ans selon leurs nouveaux objectifs de placement, la classification du risque de placement de chaque Fonds iShares doit être établie en fonction du rendement du Fonds iShares suivant la mise en oeuvre des modifications et du rendement d'un indice de référence. Suivant l'application de la méthode de classification du risque de placement, notamment le recours à un indice de référence mixte qui reproduit raisonnablement l'écart?type de chaque Fonds iShares, BlackRock Canada annonce également aujourd'hui une mise à jour du niveau de risque de placement de l'un des Fonds iShares, laquelle prendra effet vers la date de prise d'effet, comme il est décrit ci?après.

Dénomination actuelle

(et symbole à la TSX) Niveau de risque

actuel Nouveau niveau de risque iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF

(CBN) Moyen Faible à moyen

On peut obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement des Fonds iShares par téléphone au 1 855 255?5951 ou par la poste à BlackRock Canada, 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire pour le compte de nos clients, nous leur offrons les produits de placement et les solutions technologiques dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 septembre 2018, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 6,44 mille milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site de la Société au www.blackrock.com/ca | Twitter : @blackrockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can .

À propos d'iShares

iSharesmd ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à une gamme de plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 1,8 mille milliards de dollars américains au 30 septembre 2018, iShares continue d'ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.3)

3) D'après un actif sous gestion de 6,44 mille milliards de dollars américains en date du 30 septembre 2018.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iSharesMD. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

© 2017 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États?Unis et ailleurs, utilisées avec autorisation.

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés de nature prospective, notamment ceux que l'on peut reconnaître par l'emploi des expressions « estimer » et « s'attendre » et d'expressions similaires, dans la mesure où elles concernent les Fonds iShares ou BlackRock Canada. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits antérieurs, mais expriment plutôt les attentes actuelles des Fonds iShares ou de BlackRock Canada concernant les résultats ou les événements futurs. Ces énoncés prospectifs traduisent l'avis actuel des Fonds iShares ou de BlackRock Canada et sont fondés sur des renseignements qui sont à leur disposition à l'heure actuelle. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques importants. Un certain nombre de facteurs pourrait faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Même si les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur des hypothèses qui, de l'avis des Fonds iShares ou de BlackRock Canada, sont raisonnables, les Fonds iShares et BlackRock Canada ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant aux présentes ont été préparés en vue de fournir aux porteurs de parts des Fonds iShares des renseignements sur les Fonds iShares et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les Fonds iShares et BlackRock Canada ne s'imposent pas l'obligation de les mettre à jour ou de les corriger afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles situations, sauf s'ils y sont tenus par la loi.

« Sabrient » est une marque de commerce de Sabrient Systems, LLC qui a été octroyée sous licence à BlackRock Canada.

