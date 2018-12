Venture Global LNG mobilise 220 millions $ de nouveaux capitaux à l'aide de la facilité de crédit de Morgan Stanley Senior Funding, Inc.







ARLINGTON, Virginie, 7 décembre 2018 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce avoir établi une facilité de crédit-relais de 220 millions $ avec Morgan Stanley Senior Funding, Inc. et les prêteurs associés. Sous réserve de la réalisation des conditions habituelles précédentes, la totalité du produit du prêt sera disponible immédiatement et servira à finaliser les travaux d'ingénierie de même qu'à entreprendre la construction du site du projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de Calcasieu Pass de la société, dont la capacité sera de 10 millions de tonnes par an (MTPA), et ce, lorsque les approbations réglementaires auront été obtenues et avant que les décisions finales relatives aux investissements aient été prises.

Mike Sabel et Bob Pender, cochefs de la direction, affirment conjointement : « Dès le départ, Morgan Stanley a reconnu notre stratégie innovante et notre exécution précise, devenant ainsi un partenaire à long terme grandement précieux pour notre équipe. Ces 220 millions $, qui s'ajoutent aux 635 millions $ de capitaux propres qui ont été mobilisés jusqu'à présent, nous permettent d'apporter la touche finale aux travaux d'ingénierie avancée, d'acheter de l'équipement et d'entreprendre à court terme la construction de l'installation de Calcasieu Pass, réduisant ainsi le risque que le calendrier de nos clients responsables de l'enlèvement soit perturbé. »

L'installation de 10 MTPA de Calcasieu Pass utilisera une solution complète fournie par GE Oil & Gas, LLC, qui fait partie de Baker Hughes, une société GE (BHGE). Elle se servira aussi de trains modulaires de liquéfaction de taille moyenne fabriqués en usine. Kiewit, l'entrepreneur choisi pour le contrat IAC relatif au GNL de Calcasieu Pass, commencera à construire l'installation après la réception de l'ensemble des approbations réglementaires requises, dont l'ordonnance définitive délivrée par la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) des États-Unis. Sa délivrance est prévue au plus tard le 22 janvier 2019. Des ententes obligatoires d'enlèvement de 20 ans ont été conclues dans le cadre du projet avec des partenaires d'envergure mondiale, y compris Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG.

La société est aussi en train de développer l'installation d'exportation de GNL de 20 MTPA de Plaquemines qui se trouve dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane. Elle a d'ailleurs conclu avec PGNiG sa première entente obligatoire d'enlèvement d'une durée de 20 ans. Venture Global LNG prévoit prendre les décisions finales relatives aux investissements propres aux projets de GNL de Calcasieu Pass et de Plaquemines en 2019.

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG mettra à contribution un portefeuille de produits très efficaces et très fiables fourni par BHGE. Venture Global LNG développe à la fois l'installation exportatrice de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass (un site d'environ 400 hectares situé à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique) et celle de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG (un site d'environ 250 hectares situé dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur le fleuve Mississippi, à 48 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans). Venture Global a mobilisé à ce jour 855 millions $ de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

