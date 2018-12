CAPREIT annonce le départ de son chef de la direction David Ehrlich







TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust, « CAPREIT ») (TSX : CAR.UN) (« CAPREIT ») a annoncé aujourd'hui que David Ehrlich quittera son poste de chef de la direction de CAPREIT le 31 décembre 2018. M. Ehrlich continuera de siéger au conseil de CAPREIT.

M. Ehrlich a été un conseiller de confiance de CAPREIT depuis sa création en 1996. En 2014, il a participé à la création de l'entreprise irlandaise de CAPREIT, Irish Residential Properties REIT Plc (« IRES »), et en est devenu le premier chef de la direction. À ce titre, il a dirigé le développement d'IRES pour en faire le plus grand propriétaire d'immeubles à logements multiples d'Irlande, avant d'être nommé chef de la direction de CAPREIT à la suite du décès de Thomas Schwartz.

Michael Stein, président du conseil d'administration de CAPREIT, a commenté : « Je me souviens du jour où j'ai demandé à David de nous aider à créer le premier fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels au Canada. Alors avocat en exercice, David était l'un des rares experts dans le secteur naissant des fonds de placement immobiliers au Canada. Depuis notre premier appel public à l'épargne, il a toujours fait de CAPREIT sa priorité. Au nom du conseil, de la direction et de tous les employés de CAPREIT, je tiens à remercier David pour ses innombrables contributions depuis de nombreuses années. »

M. Ehrlich a déclaré : « Je quitte mon poste de chef de la direction avec toute la confiance du monde dans l'équipe de direction et dans toute l'organisation de CAPREIT. J'ai été très honoré de travailler pour CAPREIT à divers titres, particulièrement en qualité de chef de la direction, depuis sa création il y a de cela plus de 20 ans, et d'avoir été témoin de sa croissance et de son succès extraordinaires. Je suis fier de tout le travail accompli par CAPREIT et je me réjouis à l'avance de la poursuite de son succès. »

À propos de CAPREIT

En tant que l'un des plus grands propriétaires d'immeubles résidentiels au Canada, CAPREIT est une société de gestion de fonds de placement détenant des intérêts dans 51 743 unités résidentielles, dont 45 151 suites résidentielles et 32 communautés de maisons usinées comprenant 6 592 sites à baux fonciers situés à l'intérieur et à proximité des grands centres urbains à travers le Canada et les Pays-Bas. Depuis son premier appel public à l'épargne en mai 1997, CAPREIT a augmenté de 86 % ses distributions d'encaisse mensuelles par part. Pour obtenir plus de renseignements sur CAPREIT, son entreprise et les faits saillants de ses investissements, veuillez consulter notre site Web au www.caprent.com ou au www.capreit.net, ainsi que nos documents publics, sous notre profil au www.sedar.com.

