Venture Global LNG et Kiewit annoncent l'exécution d'un contrat IAC pour l'installation d'exportation de GNL de Calcasieu Pass







ARLINGTON, Virginie, 7 décembre 2018 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. et Kiewit annoncent conjointement que Kiewit a obtenu le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) pour le projet d'exportation de GNL de Calcasieu Pass en voie de développement dans la Paroisse de Cameron, en Louisiane. En vertu des conditions du contrat IAC clés en main, Kiewit Louisiana Co. assurera la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service, la mise à l'essai et un mécanisme de garantie de l'installation, laquelle aura une capacité de 10 millions de tonnes par an (MTPA). L'achèvement est prévu en 2022.

Bob Pender, cochef de la direction, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à l'un des principaux entrepreneurs de l'Amérique du Nord dans le cadre de notre projet de Calcasieu Pass. L'équipe de Kiewit cumule des décennies d'expérience en construction, dispose d'un dossier de sécurité incomparable, et réalise des projets d'infrastructure majeurs dans les délais et les budgets prescrits, notamment le projet d'exportation de GNL de Cove Point à Lusby, au Maryland. Ce partenariat vient soutenir le prolongement de l'exécution de notre stratégie en temps opportun. »

Mike Sabel, cochef de la direction, ajoute : « Kiewit est tout aussi engagée envers notre stratégie, laquelle consiste à créer la plus grande qualité au plus bas coût possible. Elle ne se contente pas d'exécuter; elle vise également l'amélioration continuelle et l'optimisation de son approche. La conclusion de ce contrat, qui est conforme à nos exigences budgétaires, temporelles et financières, est l'une des plus importantes étapes franchies jusqu'à présent par notre société. C'est aussi l'aboutissement de nos plans de développement. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Venture Global LNG pour cet important projet IAC. Grâce à la concertation, ainsi qu'à un engagement et à des ressources talentueuses remarquables, ce projet servira de modèle en matière de fourniture d'énergie propre, fiable et à bas coût au sein du marché mondial », soutient Bruce Grewcock, président et chef de la direction de Kiewit. « Il est excitant d'être invité à mettre à profit nos grandes capacités et notre vaste expérience de l'industrie pour aider Venture Global LNG à réaliser le projet d'exportation de GNL de Calcasieu Pass de manière sécuritaire, dans le respect du calendrier et du budget. »

L'installation de 10 MTPA de Calcasieu Pass utilisera une solution complète fournie par GE Oil & Gas, LLC, qui fait partie de Baker Hughes, une société GE (BHGE). Elle se servira aussi de trains modulaires de liquéfaction de taille moyenne fabriqués en usine, et également d'une turbine à gaz à circuit fermé 5x2 de 711 MW pour soutenir le système de propulsion électrique des trains. La construction de l'installation commencera au début de 2019 après la réception de l'ensemble des approbations réglementaires requises, dont l'ordonnance définitive délivrée par la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) des États-Unis. Sa délivrance est prévue au plus tard le 22 janvier 2019.

Des ententes obligatoires d'enlèvement de 20 ans ont été conclues dans le cadre du projet de Calcasieu Pass avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG. La société est aussi en train de développer l'installation d'exportation de GNL de 20 MTPA de Plaquemines, qui se trouve dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane. Elle a d'ailleurs conclu avec PGNiG sa première entente obligatoire d'enlèvement d'une durée de 20 ans. Venture Global LNG prévoit prendre les décisions finales relatives aux investissements propres aux projets de GNL de Calcasieu Pass et de Plaquemines en 2019.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG mettra à contribution un portefeuille de produits très efficaces et très fiables fourni par BHGE. Venture Global LNG développe à la fois l'installation exportatrice de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass (un site d'environ 400 hectares situé à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique) et celle de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG (un site d'environ 250 hectares situé dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur le fleuve Mississippi, à 48 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans). Venture Global a mobilisé à ce jour 855 millions $ de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

À propos de Kiewit

Kiewit est l'une des firmes de construction et d'ingénierie les plus vastes et les plus respectées de l'Amérique du Nord. Constituée en 1884 et appartenant aux employés, l'organisation mène ses activités commerciales par l'entremise d'un réseau de filiales aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Kiewit offre des services d'ingénierie et de construction à une variété de marchés, dont ceux du transport; du pétrole, du gaz et des produits chimiques; de l'énergie; du bâtiment; des eaux et des eaux usées; du domaine industriel; et du secteur de l'exploitation minière. En 2017, Kiewit a enregistré des recettes de 8,7 milliards $, et la firme emploie actuellement 22 000 ressources humaines et personnes de métier.

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 17:26 et diffusé par :