Le Canada investit dans la participation des Autochtones au secteur forestier au Yukon







WHITEHORSE, le 7 déc. 2018 /CNW/ - Le secteur forestier demeure une importante source d'emplois partout au pays, notamment dans les localités rurales et éloignées et dans les communautés autochtones. C'est pourquoi notre gouvernement travaille avec les peuples autochtones pour faire en sorte que leurs communautés non seulement participent aux projets de mise en valeur des ressources naturelles, mais en tirent aussi profit.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 645 000 $ dans deux projets forestiers autochtones au Yukon. Cette contribution financière créera de l'emploi et stimulera l'économie locale.



Un premier montant de 595 000 $ a aidé le Conseil des Tlingits de Teslin à acheter des chaudières à biomasse (copeaux de bois) pour la communauté. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une plus vaste initiative qui, avec le soutien de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), contribue à réduire la dépendance aux combustibles non renouvelables coûteux et à créer de l'emploi grâce à l'installation de systèmes de chauffage direct.

Un second investissement, de 50 000 $, a pour but d'aider la société de développement de la Première Nation des Nacho Nyäk Dun à trouver une solution au manque de semences locales pour restaurer les terres touchées par les activités minières dans la région. Le projet aidera cette Première Nation à réaliser une étude de faisabilité et un plan d'affaires sur l'approvisionnement en semences indigènes locales. En plus de faire appel aux connaissances et aux pratiques traditionnelles, le projet permettra d'offrir aux membres de la communauté de la formation sur les meilleures méthodes à employer pour assurer la cueillette, le transport, le nettoyage et le tri des semences.

Les deux projets ont été cofinancés par l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) de Ressources naturelles Canada et l'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada, qui ouvrent toutes deux des possibilités pour les communautés autochtones dans le secteur forestier.

Citations

« En créant des possibilités économiques, des emplois et des solutions énergétiques plus vertes, ces initiatives profiteront directement aux communautés. Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts des entreprises, et je remercie les deux partenaires de nous montrer la voie à suivre pour assurer la pérennité de nos forêts et la création de solutions de développement respectueuses de l'environnement. »

Larry Bagnell,

Député du Yukon



« Services aux Autochtones Canada est fier de soutenir le Conseil des Tlingits de Teslin et la société de développement des Na-Cho Nyäk Dun par le biais de l'Initiative sur les partenariats stratégiques qui, dans l'avenir, soutiendra d'autres projets de développement économique. Notre gouvernement sait que l'énergie propre et l'économie vont de pair et voit, dans ces projets, un bel exemple du leadership des communautés et entreprises autochtones à cet égard. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre, Services aux Autochtones Canada

« Le Conseil des Tlingits de Teslin et les habitants de Teslin, au Yukon, sont fiers d'avoir reçu un financement de RNCan pour mener à bien leur projet de système de chauffage propre à la biomasse. Le système de chauffage de Teslin, surtout alimenté par les résidus ligneux de la communauté, ouvre des débouchés dans le secteur forestier et le commerce à l'échelle locale. Les treize gros bâtiments reliés au réseau de chauffage collectif à la biomasse (y compris l'école de Teslin) pourront maintenant arrêter de brûler de l'huile de chauffage, eux qui en consommaient environ 100 000 litres par année. Teslin compte bien continuer de trouver des solutions innovantes et locales en matière d'énergie, de changements climatiques et de développement économique. »

Blair Travis Hogan

Membre du conseil exécutif, Conseil des Tlingits de Teslin

« Les lignes directrices sur la remise en état des sites miniers du Yukon encouragent l'utilisation de mélanges de semences indigènes pour la restauration des sites. Il faut cependant pouvoir assurer un approvisionnement fiable en semences locales si l'on veut répondre aux besoins. L'investissement provenant de l'IFA de gouvernement du Canada est une contribution fondamentale, qui aidera la Nacho Nyäk Dun Development Corporation à explorer des solutions pour remédier à l'offre insuffisante de semences locales pour la restauration des terres touchées par l'activité minière et d'autres activités sur le territoire ancestral de la Première Nation des Nacho Nyäk Dun. Cette aide financière porteuse d'avenir servira à réaliser une étude de faisabilité et un plan d'affaires sur l'approvisionnement en semences indigènes locales et à explorer la possibilité de créer une banque de semences ultramoderne à Mayo, au Yukon. »

Greg Finnegan, Ph. D.

Président-directeur général de la société de développement de la Première Nation des Nacho Nyäk Dun

