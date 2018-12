Consultations concernant les frais exigés aux parents - La FCPQ est prête!







QUÉBEC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accepte avec enthousiasme l'invitation du ministre Roberge à prendre part à une consultation visant à établir des balises claires pour la gratuité scolaire. « Je suis heureuse que le ministre ait saisi l'urgence de faire avancer ce dossier rapidement et qu'il le considère comme une priorité. Nous sommes prêts à échanger avec nos partenaires du milieu scolaire et à émettre nos recommandations! », lance Corinne Payne, présidente de la FCPQ.

Les positions de la Fédération tirent leur légitimité de consultations nationales effectuées auprès de ses délégués membres, qui représentent les comités de parents partout au Québec. La FCPQ a d'ailleurs déposé un mémoire portant sur les frais exigés aux parents au ministre Proulx il y a un an, disponible en cliquant ici.

Mme Payne invite les parents engagés du Québec à participer à la consultation en ligne du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui sera ouverte à toute la population à partir du 7 janvier 2019.

La FCPQ regroupe, depuis près de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

