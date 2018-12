18e édition du 24 h Tremblant - En piste avec les enfants parrainés







MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les premières traces des enfants ont donné le coup d'envoi de la 18e édition du 24h Tremblant. Accompagnés par les ambassadeurs Lianne Laing, Alexandre Despatie et Benoit Gagnon, en plus des porte-paroles de la Fondation Charles-Bruneau, Pierre Bruneau et Alexandre Dubé, certains des enfants vivaient leur première expérience sur les pistes.

Tout au long du weekend, vous pouvez suivre le déroulement de l'événement grâce à notre salle de presse virtuelle où vous trouverez tout le matériel nécessaire (communiqués, photos, B-roll, etc.). Il est important de rappeler qu'il est toujours possible de faire des dons en ligne afin d'aider le 24h Tremblant à atteindre son objectif d'amasser 4,125 M$.

Ambassadeurs du 24 h Tremblant présents : Marie-Mai, Benoit Gagnon, Philippe Fehmiu, Erik Guay, Lianne Laing, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Dominic Arpin, Frédéric Plante et Phil Roy

Personnalités sur place : Pierre Bruneau, Paul Doucet, Alexandre Dubé, Hugo Giroux

Nombreuses possibilités de prises de photos et d'entrevues sur place.

Alimentez la conversation sur le Web avec le mot-clic #24hTremblant

