Des tissus aux marques, le Salon international des sous-vêtements de marque en Chine est la foire de la lingerie la plus influente au monde

SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2018 /CNW/ - Les inscriptions sont à présent ouvertes alors que le Salon international des sous-vêtements de marque en Chine (China International Brand Underwear Fair) se prépare à revenir au Shenzhen Convention and Exhibition Center (SCEC, centre des conventions et des expositions de Shenzhen), en Chine, du 19 au 21 avril 2019 pour sa 14e édition. Organisé par « Shenzhen Shengshi Jiuzhou Exhibition » et propriété du « Tarsus Group », le Salon international des sous-vêtements de marque en Chine, connu également sous le nom de SIUF, a fait du chemin pour devenir, à l'échelle mondiale, le plus grand salon commercial à guichet unique, de bout en bout, pour tout le secteur du sous-vêtement. La 14e édition du SIUF aura pour objectif de proposer des produits pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de distribution de l'industrie des vêtements intimes, que ce soit pour tout ce qui touche les tissus, les accessoires, les marques, la production et les solutions de lingerie, les maillots de bain ou bien les vêtements de sport et de détente.

Mettant en vedette 825 exposants de l'industrie et attirant, 150 000 visiteurs provenant de 49 pays, le SIUF 2018 constitue une importante ressource de l'industrie pour les professionnels du secteur des sous-vêtements, ainsi que les distributeurs, détaillants, fournisseurs, détenteurs de marques et concepteurs de l'industrie de la lingerie. Les installations du salon couvrent une superficie de 73 000 m2 et ce dernier est une fois de plus fortement soutenu et approuvé par les organismes officiels, notamment la China Knitting Industrial Association (association de tricot industriel de Chine), la Guangdong Province Textiles Association (association des producteurs de textile de la province du Guangdong), et la Shenzhen Underwear Association (association des fabricants de sous-vêtements de Shenzhen).

En adaptant le contenu du salon pour qu'il soit en phase avec les tendances chez le grand public, l'édition de 2019 proposera un ensemble complet d'activités tout au long des trois jours du salon où seront présentés les prix les plus prestigieux des marques et de la distribution, les « prix du dudou doré » (Golden Dudou Awards), ainsi que des concours de concepts de lingerie et de vêtements d'intérieur, des forums sur les tendances, des présentations de mode par les marques et le grand spectacle de talents mettant en vedette des top-modèles.

Plus de 650 marques se trouvent rassemblées, dont de nombreuses disposent de kiosques agrandis et améliorés : il y aura ainsi plus que jamais des lancements de produits et des présentations de tendances. Les exposants participant comprennent Invista, Lenzing, Muehlmeier, Eurojersey, Penn Textile Solution et Toyobo en tant que fournisseurs, et EmbryForm, Ordifen, Aimer, Nubra, Cosmolady, Oleno, Sunny et DE Ulife en tant que propriétaires de marques.

Le représentant de la marque de vêtements pour enfants Gber Hongkong a fait ce commentaire : « en tant qu'événement incontournable du secteur des sous-vêtements, le SIUF nous offre de grandes opportunités pour présenter nos gammes de produits sur cette plateforme prestigieuse ». Yunshang Hangzhou qui est l'un des distributeurs les plus couronnés de succès en Chine a fait aussi observer : « le SIUF est l'événement ayant le plus d'influence dans le secteur du sous-vêtement. C'est le point de repère, la plateforme éducative où les professionnels peuvent découvrir en personne ce qui se fait de nouveau dans les marques, les modèles, la technologie et les tendances de la mode ».

Les pavillons internationaux de cette année reflètent les efforts de l'organisateur pour augmenter la visibilité de ses exposants. Il procure ainsi la plus grande valeur et des services revalorisés s'accompagnant d'un soutien médiatique et d'occasions de réseautage pour les acheteurs.

