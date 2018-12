Avis aux medias - Annonce d'une aide financière importante pour le développement du projet Désert de glace dans la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean







QUÉBEC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une aide financière importante pour le développement du projet Désert de glace, dans la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean. Pour l'occasion, Mme Laforest sera accompagnée du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet Agriculture), M. Éric Girard.

Date : Le lundi 10 décembre 2018



Heure : 14 h



Lieu : Auberge des Îles

Salle Gédéon

250, rang des Îles

Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 7 décembre 2018 à 15:06 et diffusé par :