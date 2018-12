Frais assumés par les parents : le ministre Roberge lance des consultations pour établir rapidement des balises claires







QUÉBEC, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Pour que des balises claires concernant les frais assumés par les parents d'élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire soient mises en place à temps pour la rentrée scolaire 2019-2020 et en vue du dépôt d'un projet de loi cet hiver, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean?François Roberge, annonce la tenue de consultations entourant la gratuité scolaire et les frais pouvant être assumés par les parents.

Ces consultations visent à donner la parole à la population et aux acteurs du réseau de façon à dégager un consensus sur les moyens à mettre en place pour mieux encadrer ces frais, et maintenir ainsi l'accessibilité et l'équité de l'école publique.

Les Québécoises et les Québécois sont invités à exprimer leur point de vue en participant à la consultation en ligne qui se tiendra du 7 au 25 janvier 2019. Les fédérations et les syndicats de l'enseignement, les représentants des commissions scolaires, les représentants des associations de directions d'établissement et des regroupements de comités de parents seront invités à faire connaître leur avis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur lors de rencontres qui auront lieu à partir de la semaine du 17 décembre 2018.

« Avec les consultations que j'annonce aujourd'hui, je veux que la population et les acteurs du réseau puissent nous faire part des principes qui devraient encadrer les frais assumés par les parents. Je souhaite que ce projet de loi soit déposé dès l'hiver 2019 de façon à pouvoir être adopté à temps pour la prochaine année scolaire. Il est temps de mettre fin aux ambiguïtés qui durent depuis trop longtemps et qui ont des impacts sur les services offerts aux élèves. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Cet exercice de consultation permettra aux parties prenantes de faire entendre leur point de vue et d'alimenter la réflexion ministérielle.

Un projet de loi devrait être déposé à l'hiver 2019 pour que des balises concernant les frais assumés par les parents soient mises en place à temps pour la rentrée scolaire 2019-2020.

