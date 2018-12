Le Canada promeut la participation des Autochtones dans le secteur forestier du Yukon







WHITEHORSE, le 7 déc. 2018 /CNW/ - La transformation de nos façons de produire et d'utiliser l'énergie ouvre de vastes possibilités économiques pour le Canada et se traduira par des investissements, de bons emplois pour les Canadiens et une planète plus propre pour les générations futures.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 1 432 000 $ étalés sur plusieurs années dans un projet de foresterie au Yukon qui débouchera sur des solutions de chauffage plus propres, créera de l'emploi et stimulera l'économie locale.

L'investissement permettra de poursuivre le travail fait par le gouvernement du Canada avec le gouvernement du Yukon pour soutenir des projets de biomasse dans les communautés autochtones en aidant celles-ci à choisir les solutions de bioénergie qui leur conviennent.

Il bénéficiera au Yukon :

en augmentant la participation autochtone dans le secteur forestier;

en renforçant la compétitivité globale de l'économie forestière;

en remplaçant par d'autres sources d'énergie le diesel utilisé pour la production de chaleur et d'énergie dans les communautés autochtones;

en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le Canada tient absolument à opérer la transition vers une économie sobre en carbone. Il tire déjà plus des deux tiers de son électricité de sources renouvelables, ce qui le place aux premier et deuxième rangs des pays du G7 et du G20, respectivement, à ce chapitre.

Le projet est cofinancé par l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) de Ressources naturelles Canada et par l'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada, deux programmes qui créent des débouchés pour les communautés autochtones dans le secteur forestier.

Citations



« Cette initiative crée des débouchés économiques et des solutions plus vertes pour le chauffage au Yukon. Nous continuerons de travailler avec le Yukon pour accélérer la transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre - un avenir où l'économie et l'environnement vont de pair. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec les communautés autochtones pour bâtir une économie novatrice, propre et inclusive. Dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques, Services aux Autochtones Canada est fier d'ouvrir des possibilités aux communautés autochtones qui dépendent des forêts et de la nouvelle bioéconomie forestière du Canada. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre, Services aux Autochtones Canada

« L'aide financière du gouvernement du Canada a directement contribué à un renforcement des capacités et à la mise en oeuvre de projets de biomasse qui profitent aux communautés autochtones locales et stimulent le développement économique dans notre industrie forestière. Ces projets favorisent le recours à des sources locales d'énergie renouvelable pour combler les besoins énergétiques croissants du Yukon et font avancer le territoire dans sa quête de stabilité et d'autonomie en matière d'approvisionnement énergétique. »

Ranj Pillai, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

Gouvernement du Yukon

