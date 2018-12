Microdrones fusionne avec Schübeler Technologies







Siegen (Allemagne), 07 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son expansion mondiale, Microdrones est fière d'annoncer sa fusion avec Schübeler Technologies. Depuis sa création en 1997, Schübeler a étendu ses activités au monde entier en fournissant des propulseurs à hélice de pointe et des matériaux composites légers.



Proposant une gamme complète de turboventilateurs, de propulseurs à hélice, de compresseurs, de pompes, de moteurs électriques et de composites en fibre de carbone et en aluminium robustes, cette entreprise offre des produits conçus pour résister aux conditions extrêmes et aux utilisations sur le terrain les plus difficiles. Ces composants fournissent durabilité, légèreté et puissance de propulsion lorsqu'intégrés à des produits de haute technologie, notamment aux véhicules aériens sans pilote (UAV), aux véhicules automobiles professionnels et à la machinerie lourde extérieure.

Fondée en 2005, Microdrones a connu une croissance rapide, passant du premier fabricant au monde d'aéronefs à décollage et atterrissage vertical (ADAV) sans pilote de classe commerciale à un fournisseur de systèmes entièrement intégrés pour les applications d'arpentage, de cartographie, d'inspection et de détection et télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR). Ces systèmes sont utilisés dans le monde entier par des professionnels des secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures.

Selon Vivien Heriard-Dubreuil, président de Microdrones, « Nous simplifions la vie des professionnels en leur proposant une solution complète, ce qui s'est avéré être une stratégie gagnante. Le marché avait besoin d'une solution de drones parfaitement intégrés, comprenant des capteurs, des logiciels, des flux de travail, de la formation et du soutien technique. En accueillant l'équipe, le talent et les capacités de Schübeler, Microdrones fournit à ses clients de nouvelles technologies et capacités aéronautiques sous la forme de véhicules aériens sans pilote de nouvelle génération. »

En tant que fournisseur privilégié de solutions d'ADAV auprès des distributeurs Trimble du monde entier, Microdrones ajoute ainsi à son arc une force de vente et un réseau de distribution mondiaux, ainsi que des centres techniques et des sites de production répartis dans sept pays et trois continents. « La fusion avec Microdrones, explique Daniel Schübeler, fondateur et PDG de Schübeler Technologies, nous permet de développer et de fournir des systèmes où nous pouvons offrir le meilleur soutien possible à nos clients, localement. C'est un heureux retour pour moi et pour l'équipe que nous avons constituée au cours des vingt dernières années. »

L'un des partenaires fondateurs de Microdrones, Daniel Schübeler a contribué au développement de la technologie pionnière qui a permis à Microdrones d'être mondialement reconnue comme fabricant du premier ADAV professionnel sans pilote. « Ces deux sociétés ont connu une croissance mondiale et des avancées technologiques impressionnantes sans compter l'une sur l'autre, ajoute-t-il. La fusion de nos talents et de nos équipes donnera des solutions étonnantes dans les années à venir. »

François Gerner, vice-président des affaires commerciales de Microdrones, explique : « Il s'agit d'une initiative de croissance stratégique. Nous ajoutons la technologie, la propriété intellectuelle, le talent, un leadership fort et des capacités d'investissement complémentaires aux deux marques. Cet accord porte à plus de 150 le nombre d'employés hautement qualifiés dans le monde entier, ce qui se traduit par des produits, un service et un soutien meilleurs. »

Outre le développement de l'équipe et de la famille de produits Microdrones, les sociétés fusionnées conserveront également la marque Schübeler Technologies, qui compte une clientèle niche de passionnés d'aéromodélisme. Schübeler Technologies continuera de desservir ces marchés et d'entreprendre des projets de recherche et développement personnalisés à grande échelle reliés à la propulsion et aux matériaux.



À propos de Microdrones

Fondée en Allemagne en 2005, Microdrones a mis au point le premier quadricoptère commercial au monde, et la société demeure en tête de l'industrie grâce à ses solutions en matière d'UAV.

Par la combinaison de drones robustes et de capteurs de pointe, Microdrones propose aux entreprises des solutions technologiques clé en main qui facilitent le passage aux UAV dans les domaines de l'arpentage, de la cartographie, de la construction, de l'inspection aérienne, de l'agriculture de précision et de l'exploitation minière ainsi que leur utilisation dans bien d'autres applications commerciales. Issues d'une ingénierie allemande de qualité, les durées de vol prolongées, la résistance aux obstacles environnementaux et les technologies comme le géoréférencement direct font des solutions de Microdrones des choix exceptionnellement sécuritaires, efficaces et rentables pour les utilisateurs commerciaux.

Les solutions de Microdrones sont offertes sur des marchés de partout à travers le monde. Pour en apprendre davantage sur Microdrones, visitez le www.microdrones.com .

À propos de Schübeler Technologies

Fondée en 1997, Schübeler Technologies propose une gamme complète de turboventilateurs, propulseurs à hélice, compresseurs, pompes, moteurs électriques, fibres de carbone et composites d'aluminium robustes. Ces composants robustes sont conçus pour résister à une utilisation extrême sur le terrain et aux utilisations exigeantes pour les UAV, le sport automobile professionnel et bien plus encore. Pour en apprendre davantage sur Schübeler Technologies visitez le http://schuebeler-technologies.de/en/ .

