Toys"R"Us Canada fait don de plus de 700 000 jouets aux collectes de jouets en cette saison des Fêtes

Répandre la joie de Noël aux enfants moins fortunés, avec l'Armée du Salut et Bay Street Fore A Cause.

TORONTO, le 7 déc. 2018 /CNW/ - En cette saison de partage et de cadeaux, Toys"R"Us Canada a atteint de nouveaux sommets avec un don de plus de 600 000 jouets à plusieurs des campagnes de collecte de jouets annuelles de l'Armée du Salut à travers le Canada. Chaque année, les collectes de jouets de l'Armée du Salut permettent d'offrir des jouets aux enfants moins fortunés à Noël. De plus, le détaillant a fait don de plus de 100 000 jouets à Bay Street Fore a Cause, en appui de diverses oeuvres caritatives axées sur les enfants. Réputée pour apporter le bonheur aux enfants à travers la magie du jeu, Toys"R"Us Canada permet grâce à ces dons de répandre la joie et l'effervescence de Noël chez les enfants qui en ont le plus besoin à travers tout le pays.

« Nous pensons que le jeu est un droit pour les enfants, donc c'est incroyablement gratifiant pour nous de pouvoir faire ce don et de répandre ainsi la joie des jouets à Noël, affirme Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. Nous tenons à féliciter l'Armée du Salut pour ses efforts de soutien aux enfants et aux familles moins fortunés, et nous sommes fiers de nous associer à elle à travers cette campagne de collecte de jouets. »

Le don de Toys"R"Us Canada est constitué de plus de 600 000 jouets non emballés qui ont été distribués aux centres communautaires de l'Armée du Salut à travers les 10 provinces - l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador.

« L'Armée du Salut n'aurait pas pu étendre sa portée aussi loin sans le soutien d'alliés communautaires comme Toys"R"Us Canada, explique le Lt.-Col. John Murray, secrétaire aux communications de l'Armée du Salut. Ce don nous aide à mettre un jouet sous le sapin de Noël de milliers d'enfants à travers le pays, et nous leurs sommes sincèrement reconnaissants ».

En plus de ce don, Toys"R"Us Canada a aussi offert plus de 100 000 jouets à Bay Street Fore A Cause, un organisme torontois à but non lucratif qui soutient diverses associations caritatives axées sur les enfants à travers la région du Grand Toronto. Les bénéficiaires de ce don incluent l'organisme Grands Frères Grandes Soeurs de Toronto, la fondation Grant Thornton et Good Shepherd Ministries.

À propos de Toys"R"Us, Canada

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 82 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, les efforts caritatifs de l'entreprise visent à soutenir les enfants et les familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu, en parrainant des activités de divertissement ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited. Pour connaître l'emplacement des magasins ou pour la commodité de magasiner en ligne, visitez www.toysrus.ca et www.babiesrus.ca.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne qui oeuvre au Canada depuis 1882 et s'est développée jusqu'à devenir l'un des plus importants prestataires directs de services sociaux dans le pays. L'Armée du Salut offre de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans plus de 400 communautés à travers le Canada et dans 131 pays à travers le monde. Ses activités communautaires et sociales incluent : le soulagement de la faim pour les individus et les familles à travers les banques alimentaires et les programmes d'alimentation; l'aide au logement pour les personnes sans-abris et le soutien à ceux en recherche de logement; la réadaptation pour les personnes qui luttent contre la dépendance; les soins de longue durée et les soins palliatifs; l'appui des initiatives de Noël telles que la préparation de paniers de provisions et de jouets; les programmes parascolaires, les camps, et les programmes de nutrition en milieu scolaire pour les enfants et les jeunes; et les cours de préparation à la vie quotidienne comme la budgétisation, la préparation de repas pour la famille et la maîtrise de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des gens marginalisés et oubliés de votre communauté.

Communiqués, articles et renseignements mis à jour disponibles sur www.armeedusalut.ca.

